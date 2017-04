El alcalde de Güéjar Sierra acusa al PSOE de denunciarlo "en falso" ante la Fiscalía

El alcalde de Güéjar Sierra, José Robles (PP), ha culpado al PSOE de utilizar a un vecino para presentar una denuncia "falsa" ante la Fiscalía por contrataciones a empresas de su familia para dañar su imagen con una "farsa", acusaciones de las que se han desmarcado los socialistas.

Robles se refirió ayer así a la denuncia presentada contra él por un particular ante la Fiscalía en la que lo responsabiliza de contratar desde el Ayuntamiento a una serie de empresas en las que el alcalde consta, también supuestamente, como administrador. El alcalde considera que la denuncia ante el Ministerio Público responde a una estrategia orquestada por el PSOE de Granada desde febrero del 2016 para dañar la imagen del PP. "Nos consta que fue el propio PSOE el que encargó un informe sobre estas empresas, que incluso ese informe se envió, sin éxito, a varios medios de comunicación granadinos y que ahora han buscado la coartada de un investigador y de la tercera persona que ha denunciado, hermano de mi suegro y con la que existe una mala relación familiar", apuntó Robles.

El regidor de Güéjar Sierra recalcó, con notas simples del Registro Mercantil de Madrid, que no tiene ninguna empresa y ha apuntado que se trata de firmas dirigidas por otros con los que comparte nombre y apellidos, pero no DNI. Ha aportado además a la Fiscalía un informe de la Intervención del Ayuntamiento de Güéjar Sierra en el que explícitamente se dice que de los datos obrantes en la contabilidad desde el año 2000 no constan contrataciones "con las empresas que constan en la denuncia". Robles manatiene que hay "mala fe" en la denuncia presentada contra él, con empresas incluso constituidas antes de que el alcalde hubiera nacido. Defendió además el arrendamiento de la antigua estación de Maitena, arrendada a su suegro, y explicó que este acuerdo se produjo en el 2002 "siendo mi estado civil en ese momento soltero". "Es rotundamente falso lo esgrimido en la falsa denuncia y desmonta todos los argumentos de lo que considero es una auténtica farsa y calamidad", señaló el alcalde y portavoz delPP en la Diputación.

En un comunicado, el PSOE aseguró ayer que son absolutamente falsas las declaraciones realizadas por Robles y negóque la formación encargara un informe para formalizar la denuncia. La secretaria de Organización del PSOE de Granada, Elvira Ramón, aclaró que hacen política "desde la limpieza y la transparencia" y lamentó que el PP piense que "todos actuamos con estrategias bajas y maniobras oscuras", por lo que exigió a Robles que "rectifique y deje de confundir a la opinión pública".

También instó al regidor a que no utilice al PSOE como "cortina de humo" y a que "aclare sus asuntos ante la Fiscalía", que ha abierto diligencias contra él a raíz de la denuncia de un particular que apunta a su "posible relación" con empresas adjudicatarias de obras del Ayuntamiento del municipio así como a supuestas "irregularidades en la contratación de familiares" suyos por parte de estas entidades.