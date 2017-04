Hacienda da un ultimátum de 7 días y empuja a la capital a la intervención

Más difícil todavía. El Ayuntamiento de Granada tiene una semana por delante, siete días, para aprobar un plan de saneamiento que lo aleje de la indeseable intervención del Ministerio de Hacienda. No es por falta de confianza pero si en dos años de dimes y diretes no han sido capaces de aprobar un presupuesto y en cinco años no han tenido a bien cumplir con las medidas de contención de los anteriores planes de saneamiento, nada hace pensar que el consenso llegue in extremis. Sobre todo teniendo en cuenta que lo que pide el Ministerio es un esfuerzo titánico que sí o sí lleva parejo recortes en gastos y aumento de impuestos.

La situación es la siguiente. El Ministerio de Hacienda ofrece a Granada la posibilidad de acogerse a un fondo de compensación que permitiría contar con tres años más de carencia a la hora de pagar las amortizaciones de los préstamos del plan de pago a proveedores al que nos acogimos en 2012. Esto significa que durante tres años dispondríamos de unos 12 o 13 millones anuales más. A cambio, el Consistorio se compromete a absorber en sus presupuestos de los próximos cinco años 60 millones de euros de remanente negativo de tesorería (el dinero que nos falta todavía si ingresamos todo lo que nos deben y pagamos todo lo que debemos). ¿Cómo se consigue enjugar esta cuantía? Utilizando este dinero para pagar facturas... y generando ingresos por valor de otros 30 o 40 millones de euros. "Son 61 millones de remamente negativo de tesorería pero si seguimos con un presupuesto prorrogado la cuantía puede llegar a los 70-80 millones", advirtió ayer el concejal de Economía, Baldomero Oliver.

Esta claro que el plan es un regalo envenenado que pone a la ciudad entre la espada y la pared. Si la capital consigue el consenso para acogerse al plan tendrá que asumir duras medidas de recorte, si no se acoge estaremos abocados a la intervención y entonces los recortes los hará el Ministerio de Hacienda.

"No acogernos a ese plan de compensación nos pondría en una situación muy complicada de impagos y al borde de la intervención. Tendríamos que plantear recortes en servicios públicos esenciales como el transporte o la recogida de basura", declaró el responsable del área económica.

La premura del Ministerio obliga a los corporativos a reunirse de inmediato, como muy tarde el lunes. Antes del viernes debería convocarse un pleno extraordinario en el que, con mayoría simple, saliera adelante un plan de saneamiento que no augura buenas noticias. En este periodo de tiempo el equipo de gobierno no descarta irse a Madrid y plantear si este plan es susceptible de matizaciones.

Aunque Oliver dejó claro ayer que el plan de saneamiento no tiene por qué seguir las recomendaciones del marco financiero que se presentó al Ministerio hace unos días y que contemplaba, entre otras medidas, una subida del IBI del 36%, está claro que tendrá la misma filosofía: aumento de ingresos y reducción de gastos. No hay más.

El equipo de gobierno cree que este balón de oxígeno es una patada hacia adelante aunque, bien utilizado, podría servir para cambiar la fallida política económica de los últimos años que ha llevado al Ayuntamiento al borde del precipicio. "Estamos en una situación de falta absoluta de liquidez. De esta manera conseguiríamos tener una liquidez que se proyectaría de forma directa en la economía real de la ciudad en forma de pago a proveedores, es decir, a empresas, comerciantes, y suministradores del Ayuntamiento", relató el responsable de Economía.

Durante los próximos tres días los grupos tienen una difícil tarea por delante. Tendrán que decidir qué es lo mejor para la ciudad y para los vecinos. "No sé si esto es bueno o malo pero era inevitable tomar esta decisión en un momento u otro. Lo que ahora hace el Ministerio es decir, háganlo antes del 7 de abril", argumentó Oliver, quien aceptó que las medidas supondrán inevitablemente reacciones por parte de la ciudadanía.