Hoja de ruta para esquivar la quiebra municipal

El marco presupuestario que los técnicos municipales del área de Economía y Hacienda le han descrito al Ministerio para los años 2018-2020 acobarda al ciudadano más pintado. Y es que no hay bolsillo que resista una subida del IBI del 35,5%, la eliminación de la bonificación por domiciliación bancaria, una subida anual del 1% en el impuesto de actividades económicas o el incremento del 1% anual en las tasas y precios públicos. Tres años cuesta arriba que se antojan muy largos si los grupos municipales no lo remedian.

La liquidación del presupuesto de 2016 ya anunciaba nubes negras en el futuro económico de la ciudad. Un remanente negativo de tesorería de -60 millones fraguado a pulso durante los últimos años no deja muchas opciones. En concreto solo una: aumentar ingresos y reducir gastos. Claro que los técnicos municipales son muy minuciosos cuando se trata de detallar los ingresos y algo más laxos a la hora de detallar la reducción de gastos. Sí es cierto que en el capítulo de personal se obvia a conciencia la subida del 1% del sueldo de los funcionarios y se contempla un ahorro en horas extras de 1.500.000 euros. Pero, misteriosamente el capítulo de gasto de personal no se reduce, es más, aumenta de 109.571 euros en 2017 a 112.628.983 euros. Asombroso.

Los gastos por personal no solo no disminuyen, sino que aumentan en tres millones

Esto en el capítulo 1 (personal), en el capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios) los técnicos dejan la contención del gasto en manos de los grupos políticos.

En el apartado de consideraciones los técnicos municipales recuerdan que el Ayuntamiento no ha adoptado ninguna de las medidas legalmente establecidas para su financiación. Y es que, aunque el marco financiero de este año deja los bolsillos de los granadinos tiritando, el que presentó el año pasado el PP directamente los congelaba con una subida del IBI del 48%.

Tal y como establece la ley, el documento con el marco financiero ya está en manos del Ministerio de Hacienda. El Ayuntamiento de Granada está obligado a rendir cuentas desde que en el año 2012 nos endeudáramos con un préstamo de más de 100 millones de euros para hacer frente al plan de pago a proveedores.

La elaboración de este marco presupuestario no es (aunque debería serlo) de obligado cumplimiento. De hecho, ya advierten los técnicos que en estos últimos años el Ayuntamiento no ha cumplido ni una de sus promesas. Tanto mirar para otro lado ha tensado tanto la situación que a día de hoy el Consistorio está al borde de la quiebra. Así que, en palabras del concejal de Economía, Baldomero Oliver, "o seguimos aparentando que aquí no pasa nada, y seguimos haciendo la bola más grande, o ponemos pies en pared y arreglamos una situación que es muy grave".

La primera opción llevaría inevitablemente -antes o después- a la intervención del Ayuntamiento por parte del Ministerio de Hacienda, la segunda obliga a todos los grupos a ponerse de acuerdo y elaborar un presupuesto y un plan de saneamiento que, siguiendo el espíritu del marco presupuestario, vaya liquidando deudas.

El responsable de Economía en el PP, Francisco Ledesma, propuso ayer al equipo de gobierno un gran "pacto" de todos los grupos para salvar la ciudad e instó al alcalde a convocar a todos los portavoces para plantarse en Madrid y reunirse con el Ministerio para negociar en persona la delicada situación económica del Ayuntamiento de Granada.

El concejal de Economía cogió de buen grado la propuesta del 'popular', no sin antes preguntarse por qué no hizo esto el PP hace cuatro años o por qué no aprobó las ordenanzas fiscales. "Me parece bien si estamos todos dispuestos a buscar el consenso. Antes de irnos a ningún sitio tiene que estar claro que hay consenso en Granada, que todos estamos dispuestos a salir de esta situación. No quiero dar el espectáculo, ir a Madrid para reproducir la falta de consenso que hay aquí", explica Oliver, quien va más allá.

Además de recoger el guante que ayer le lanzó Ledesma, el concejal de Economía propuso al concejal ampliar el 'reto' y unir a todos los grupos para liderar desde Granada la reforma del modelo de financiación de los ayuntamientos, una lucha a la que, seguro, se unirían buena parte de los consistorios de España.

"Ya que estamos en Madrid podemos aprovechar para reivindicar el cambio del marco de financiación. Algo tiene que ver el modelo del PP en la insuficiencia financiera de los ayuntamientos, en el déficit público de los ayuntamientos o en el sistema fiscal obsoleto", argumentó el responsable de la Economía de la ciudad.

El documento enviado al Ministerio con toda su crudeza explicada en datos, no terminó de convencer a los grupos políticos de la oposición. El portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, cree que el PSOE plantea subir el IBI más de un 36% no para prestar mejores servicios, "sino para mantener los gastos". "Tanto el PSOE como el PP gestiona la ciudad a base de exprimir a los ciudadanos para mantener una estructura de gastos municipales desorbitada y mal estructurada", añadió.

La misma conclusión a la que llega IU, el portavoz de IU, Francisco Puentedura, sugirió que se reduzcan los altos cargos políticos y "redes clientelares y de enchufados en el Ayuntamiento", acabar con el descontrol de horas extras que impiden la creación de empleo público, eliminar escoltas y coches oficiales, así como acabar con la privatización de servicios municipales y grandes contratos en el transporte público, limpieza, recogida de basuras, y agua "que suponen un agujero negro para la ciudad mientras el socio privado de estas empresas se llevan importante beneficios.

Desde Vamos Granada lamentaron que los socialistas "más allá de advertir de los peligros y de descubrir la herencia recibida, no tiene ninguna receta para dinamizar la economía de la ciudad" y apostaron también por recuperar servicios públicos privatizados, revisar grandes contratos, poner en marcha un plan de energía o efectuar una gestión eficiente para sanear las cuentas, generar empleo y riqueza local.