Horas de tensión en el Albaicín por un tiroteo a plena luz del día

Un enfrentamiento entre dos hombres acabó con un tiroteo en el Albaicín que generó la alarma entre los vecinos del barrio. Al cierre de esta edición, la Policía Nacional, pese a conocer la identidad del autor de los disparos, aún no había practicado ninguna detención.

Todo ocurrió sobre las 11:15 horas de la mañana de ayer, en la calle Panaderos, sin embargo, el inicio de lo sucedido se remontaría a la noche del lunes, en la que dos hombres protagonizaron una discusión. Tras ello, a la mañana siguiente, uno de los dos implicados en la disputa se personó en la misma calle y realizó varios disparos, que sembraron la alerta entre los vecinos del barrio.

Nada más sucederse los disparos, la Policía Local recibió una llamada en la que informaron sobre lo sucedido, por lo que una patrulla se desplazó hasta el lugar y comenzó a investigar lo sucedido. Tras ello, se dio aviso a la Policía Nacional que se personó en la citada calle para hacerse cargo de la investigación.

Agentes de la policía científica de la brigada Judicial de la Policía Nacional acordonaron la zona para recabar las pruebas de lo ocurrido. Según fuentes de la investigación, una de las balas rebotó contra uno de los cristales de una vivienda de la zona, lo que además evidenció que se produjeron varios disparos, algo que se constató minutos más tarde cuando los agentes encontraron dos casquillos de bala.

El autor de los disparos fue identificado al poco de producirse el tiroteo, lo que propició que un amplio despliegue policial se mantuviese en la zona hasta pasada la una y media de la tarde para detenerle.

Tal y como pudo saber este periódico, el varón que realizó los disparos es un vecino de Haza Grande, que cuenta con antecedentes penales. Si bien, pese a conocerse su identidad, al cierre de esta edición aún no había sido detenido.

Tras producirse los disparos, la presencia policial en la zona provocó cierta tensión entre los vecinos, pese a que muchos alegaban que "no había pasado nada grave" y trataban de quitar importancia a lo sucedido alegando que no hubo que lamentar ningún herido, y que el autor de los disparos "disparó contra el suelo". Por su parte, otros vecinos de la zona confirmaron que "no es la primera vez que pasa algo así" en esta zona de la capital.