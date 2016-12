Hospital y sindicatos negociarán hoy el refuerzo de personal en Urgencias

La gerente de los hospitales de Granada, Cristina López Espada, se reunirá hoy de nuevo con los cuatro sindicatos firmantes del acuerdo de negociación para rediseñar de nuevo dos hospitales completos (CCOO, UGT, CSIF y Satse) con el objetivo de avanzar en los dos primeros acuerdos que ya se fijaron en la reunión de la pasada semana: incrementar las plantillas en Urgencias y mantener abiertas las dos cocinas. "Vamos hacia adelante y la hoja de ruta está empezando a desarrollarse", dijo la gerente, que ve "bastante positivo" el trabajo que se está realizando.

En la reunión de hoy se van a desarrollar esos dos primeros puntos de acuerdo y cómo materializarlos. Por ejemplo, en el caso de las Urgencias hay que "llegar a un acuerdo de a cuánta plantilla nos estamos refiriendo las dos partes", algo en lo que cada uno tendrá su opinión y habrá "discrepancias", pero que la negociación buscará consensuar. Además, se va a hacer un grupo de trabajo de cocinas "para ver cómo se operativiza que la Caleta mantenga su actividad, que no estaba previsto, con el mismo nivel de calidad". López Espada garantizó que el servicio de cocina de la Caleta se mantendrá íntegro ,"igual que estaba", descartando así su unificación en el PTS.

Sobre la posibilidad de que los dos sindicatos con representación en la junta de personal que no avalan el acuerdo (Sindicato Médico no firmó y USAE retiró la firma horas después), se integren en la negociación y firmen el documento, la gerente insistió en que "ojalá" se consiga esa unidad porque "sería positivo". "Los puntos de diferencia no son tantos, son más bien conceptuales. En el fondo prácticamente nos entendemos. Es difícil dar tu brazo a torcer porque se enroca la situación pero con el tiempo podremos acercarnos más que en este momento", dijo.

Además, López Espada confirmó que las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública le han pedido cita para exponerle su propia hoja de ruta a través de los ocho negociadores designados, reunión que se celebrará cuando ajuste agenda entre el 28 y 29 de este mes.

Sobre la nueva convocatoria de manifestación para el 15 de enero realizada por el médico Jesús Candel, la gerente dijo que "no" la encuentra justificada "porque vamos dando pasos". "Se ha llegado a puntos de acuerdo bastante importante. Dos hospitales completos con urgencias finalistas debería ser motivo de alegría y satisfacción por parte de los demandantes . Manifestarse otra vez por pequeñas disidencias no me parece justificado", aseveró.