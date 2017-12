IU pedirá a la Comisión Europea que se pronuncie sobre el aislamiento ferroviario

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, junto a la coordinadora provincial de la formación en Granada, Mari Carmen Pérez, se reunieron ayer con el colectivo Marea Amarilla para hacer un diagnóstico de la situación ferroviaria, trasladar su apoyo y anunciar iniciativas con las que acabar con esta problemática que asalta la provincia. "Desde Izquierda Unida tenemos que seguir empujando en el Congreso de los Diputados y a la Junta de Andalucía, pero también empujaremos desde Bruselas", incidió Maíllo.

Un trabajo que ya empezó el pasado día 4 y 5 de diciembre en la celebración de unas jornadas sobre conexión ferroviaria en Bruselas. "El Gobierno central no cumple ni sus propios proyectos ni sus propias directrices europeas. Está incumpliendo el plan de inversiones y el PP ha concentrado los fondos europeos sobre todo en las obras del Levante y Galicia", denunció Maíllo, que denunció que, al no tener fondos europeos que cofinancien las obras ferroviarias, los niveles de compromiso de la Comisión Europea son menores. "El PP también podría haber planteado fondos europeos para Granada que obligaran a un cumplimiento de las fechas en el desarrollo de la ejecución y conexión ferroviaria", continuó el coordinador de IU en Andalucía.

Ante esta situación, Maíllo anunció que llevará una iniciativa al Parlamento Europeo para que la Comisión Europea se pronuncie sobre los plazos y el retraso de esta conexión. Además, "se hará una pregunta en el Parlamento porque creemos que hay que involucrar a Bruselas y que desde allí también se fiscalice a un Gobierno Central que no hace los deberes" afirmó el coordinador de IU, que concluyó señalando que "los plazos no se mueven". "Se mueven los ministros que no se hacen responsables de los compromisos de ejecución de las obras. Mientras todo el eje de la Andalucía Oriental se ve perjudicada por este retraso que es una falta de respeto", señaló.

Mari Carmen Pérez afirmó que parece que Granada "es la niña fea" dentro del mapa de España. "El 30 de diciembre se cumplen 1000 días sin conexión ferroviaria; las vías están desapareciendo, y no hay ninguna perspectiva. Además, están los más de 12.000 días sin tren en la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora- Lorca", denunció.

Por su parte, José Fernández Ocaña, presidente de la asociación de vecinos de la Chana y miembro de Marea Amarilla, hizo hincapié en que "no vamos a ceder en nuestro empeño de seguir reivindicando un AVE soterrado o una estación digna para Granada".