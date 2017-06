IU y Vamos Granada vuelven a abrir el polémico debate sobre la tasa turística

Izquierda Unida y Vamos Granada no se dan por vencidos. Ayer volvieron a abrir el debate sobre la imposición de la tasa turística a pesar de que el equipo de Gobierno ha descartado esta opción teniendo en cuenta que la competencia para instaurarla o no es autonómica y no local.

En concreto, en el documento de medidas presentado por IU para el Plan de Saneamiento, recoge que el Ayuntamiento solicite a la Junta de Andalucía la creación de la tasa que se aplique por pernoctación. El objeto de esta tasa debe ser, a juicio de IU, ajustar los servicios municipales a la población flotante en la ciudad y equilibrar estos costes a la realidad. "Proponemos además que estos ingresos sean finalistas con objeto de financiar servicios municipales que mejoren la excelencia turística, el patrimonio y la actividad cultural de la ciudad cuyos beneficios reviertan en un turismo sostenible". IU estima que con esta medida se pueden recaudar hasta dos millones de euros.

Por otra parte, la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, abogó ayer porque el concejal de Economía busque un acuerdo con la Junta para regular los alojamientos turísticos y establecer una tasa turística de carácter social y medioambiental. "No sólo es perfectamente legal, sino que es una obligación que como Ayuntamiento tenemos frente a nuestros vecinos, por lo que al final se trata de una cuestión de voluntad política", dijo la edil quien consideró que lo que está en juego si no se toman las medidas adecuadas en cuestión de turismo de masas es, por ejemplo, la dificultad para prestar los servicios.

El portavoz de Economía, Baldomero Oliver, destacó que la tasa turística no puede estar en el debate del plan de saneamiento que requiere de propuestas con cifras reales y no estimaciones. Además, insistió en que no está en su mano implantar esta tasa que debería ser consensuada con los propios hosteleros que serían los encargados de cobrar esta polémica tasa.