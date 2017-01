IU pide al alcalde que comparezca para explicar cómo va a reclamar el dinero del Centro Lorca

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Paco Puentedura, ha pedido la comparecencia del alcalde de Granada, Paco Cuenca, en la próxima comisión municipal delegada de Cultura, para "pedir explicaciones al equipo de gobierno sobre qué tramites y qué procesos administrativos se han estado llevando a cabo para reclamar los 3,8 millones de euros de las obras del Centro Lorca que están sin justificar", puesto que el alcalde Granada es presidente del citado consorcio.

Esta petición se justifica en los informes del interventor del Ayuntamiento y del representante de la Abogacía del estado, que ejercen los mecanismos de control y fiscalización del Consorcio que gestiona el Centro Lorca, en el que señalaba que no se podía esperar más para dar justificación sobre los 3,8 millones y, si no se justifican, el Consorcio tiene que estar exigiendo a la Fundación Lorca una reclamación patrimonial para que devuelva el dinero". Este asunto vio la luz hace tres meses, momento en que la propia Fundación Lorca pidió al Consorcio tiempo para poder cotejar estos datos con su propia auditoría.

Puentedura cree que "es sorprendente que el alcalde anunciara que el legado estaría en junio, sin dar más detalles de qué asuntos se tratan en las conversaciones con la Fundación, y que no diga nada sobre la transparencia y la restitución del dinero público" lo que le hace sospechar a IU "que se está buscando con negociaciones intentar tapar el pufo a cambio de que el legado llegue la ciudad". "Estamos interesados en que el legado llegue cuanto antes, pero no que se convierta en tapadera de un pufo económico".Puentedura pide que "si la Fundación no puede afrontar esta cantidad de dinero, lo que corresponde es que las administraciones exijan cubrirlo con la titularidad del legado".