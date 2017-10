IU abordará la confluencia con Podemos y colectivos en la capital y "pueblo a pueblo"

La coordinadora provincial de Izquierda Unida, María del Carmen Pérez, ha apostado por trazar una confluencia de la coalición con movimientos sociales y formaciones como Podemos, analizando "pueblo a pueblo" la situación social y política, incluida la de la capital, donde ha considerado que "sería un error" que "se descolgara una parte de Podemos".

La parlamentaria andaluza María del Carmen Pérez, que fue elegida en el cargo el pasado 24 de septiembre en una asamblea celebrada en Granada capital, ha indicado, preguntada por la situación de Podemos en la provincia, que no va a "entrar en los conflictos internos que cualquier partido puede tener" y que, llegado el momento de pactar listas electorales, IU, desde su autonomía, va a "hablar con el interlocutor" que los responsables de la formación morada "nombren", al igual que lo harán con los de otros partidos como Equo, Pacma o colectivos.

Para IU, la capital tiene un "arraigo al PP" frente al que es necesaria la unidad de la izquierda

Pérez subrayó que el actual es un "momento histórico en la provincia" y que la coalición lleva el "espíritu del 15M" en su esencia, en referencia a sus orígenes en 1986. Es una "organización fuerte" que no va a "desaparecer" y que aspira a reforzarse en el ámbito comarcal, explicó la coordinadora provincial de IU, para quien "Granada y Andalucía necesitan una certeza a la hora de hacer la confluencia".

Para Pérez, la capital de Granada tiene "un arraigo al PP" frente al que es necesaria la "unidad" de la izquierda. En este sentido, la dirigente de IU señala tener "muy buena relación con Podemos" por su trabajo parlamentario y menos contacto con los dirigentes de Vamos Granada pues, por su carácter local, "a nivel institucional no forman parte" del Parlamento.

Resaltó el trabajo en este sentido del actual portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, a quien señaló que va a "reforzar", y recordó que su antecesor en el cargo, el ex coordinador provincial de IU y antiguo concejal en la capital, Manuel Morales, se ha ofrecido para trabajar en el "camino" de la confluencia, en la que si "alguien no quiere estar, no lo vamos a llevar".

"Los interlocutores todos son válidos si queremos sumar", ha indicado Pérez, para quien, partiendo de la base de que será un trabajo "complicado", "sería un error" que "se descolgara una parte de Podemos". "Donde se pueda hacer se hará", reseñó Pérez, quien previamente tratará de que los responsables "se impliquen" más.