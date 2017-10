IU denuncia que los taxis adaptados priorizan los traslados de los turistas

Las personas con movilidad reducida lo tienen difícil a la hora de coger un taxi en Granada. Según denunció ayer el portavoz de IU, Francisco Puentedura, la flota de vehículos válidos para este colectivo es escasa a pesar de que la normativa fija que el 5% del total debe ser adaptada según la ley de accesibilidad. Sin embargo, en Granada donde debería haber 28, sólo hay 5 después de que se perdieran siete licencias tras la decisión de cortar las ayudas que recibían los profesionales ante los altos costes que suponen estos vehículos. Ante esta situación el Ayuntamiento, para ampliar la flota, decidió que los taxistas pudieran trabajar bien como vehículos adaptados o como taxis de alta ocupación con un máximo de siete plazas. El problema según denuncia Puentedura es que muchos taxistas están aprovechando esta circunstancia para dar un servicio preferente a los turistas frente a los verdaderos beneficiarios para los que se instauró el servicio. "Lo que era una actividad complementaria para compensar el sobrecoste se ha convertido en la actividad estructural", denunció el portavoz de IU que pidió a Movilidad soluciones inmediatas.

En este sentido, recalcó que la capital no se preocupa por que haya taxis adaptados las 24 horas lo 7 días de la semana. Eso provoca que los usuarios no sólo sufran largas esperas si no que también afronten un alto coste por cada carrera. al encontrarse en sitios alejados. Ante esta situación, desde IU se exige al Ayuntamiento que se amplíen los vehículos hasta 29 para garantizar la accesibilidad. También llegar a un acuerdo con la gremial para que estos usuarios no asuman el coste de la carrera hasta que el taxi llega a sus casas como ya hacen otras ciudades.