IU denunciará el "incumplimiento" de plazos en las obras de Trauma ante el Parlamento andaluz

La adjudicación de las obras, el precio y los pliegos de condiciones del hospital de Traumatología, en cuyos trabajos de adecuación, incluidos dentro del proceso de 'desfusión' hospitalaria "no se están cumpliendo los plazos". Esta será la batería de preguntas que lleve hasta el Parlamento andaluz la coordinadora provincial de Izquierda Unida, María Carmen Pérez.

Tal y como indicó la parlamentaria "queremos conocer todos los pliegos de condiciones, las condiciones de adjudicación, el precio último de cada uno de los tramos de obra y cuál es la empresa concesionaria de las mismas".

Así, Pérez insistió en "que no entiende que la mayor financiación se esté destinando en nuestra provincia, pero no repercuta en una mejor calidad, en una mayor concentración de equipos y de personal". Ante ello, la coordinadora provincial de IU indicó en que "se está favoreciendo por parte del Gobierno de Díaz las privatizaciones y por tanto hay un despilfarro de dinero que no redunda en la mejora de la calidad de los servicios".

A tenor de ello, Izquierda Unida considera que "los recortes que se han hecho en Andalucía están teniendo un coste importante en la provincia, y tanto la fusión como la desfusión ha sido una mala gestión, ya que se ha hecho una gran inversión que se podría haber destinado a mejorar la calidad de la Sanidad Pública y a mejorar los servicios tanto especializados como de atención primaria".

Según Pérez, "con el hospital del PTS hubo una oportunidad de estar a la cabeza de vanguardia, que sin embargo se ha desaprovechado totalmente". Asimismo, la parlamentario defendió que "se cierre el actual Clínico ya que no reúne las condiciones mínimas para una atención sanitaria segura y digna, así como que los dos hospitales estén a pleno rendimiento pero con plena colaboración entre ambos".