IU exige datos sobre dietas y remuneración en empresas municipales

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Granada, denunció ayer, que el equipo de gobierno permite la vulneración de la ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la información Pública y buen gobierno al no hacer públicos los datos del cobro de dietas en empresas municipales, así como del número y retribuciones de los puestos directivos de estas sociedades mercantiles que cuentan con participación municipal y se financian con dinero público del Ayuntamiento o prestan servicios públicos a los granadinos.

Según explicó el portavoz de IU, Francisco Puentedura, "hemos pedido por escrito a todas las sociedades municipales" estos datos y la respuesta, en la mayoría de las ocasiones, ha sido la callada, no facilitando la información concreta,. También hay empresas que señalan que no están obligadas a contestar. Las sociedades que no publican estos datos son Gegsa, Emucesa, MercaGranada, Emasagra, que gestiona el servicio de aguas. Aparte está el caso de Inagra, que gestiona la limpieza y recogida de basuras en la ciudad, cuya participación municipal es del 20%, por tanto no mayoritaria lo que no obliga a la publicación de estos datos, aunque con voluntad política y de transparencia se podrían hacer públicos, señala IU. El concejal criticó al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, por permitir esta "opacidad".