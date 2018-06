IU denuncia "insuficiencia" en el transbordo con el Metro y "desigualdad" en el transporte público

Hace tres años fue aprobada una moción presentada por Izquierda Unida en la que se contemplaba la aplicación de un bonobús gratuito para parados y estudiantes menores de 16 años. Sin embargo, esta medida aún no ha sido aplicada tal y como denunció ayer el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, que tachó al alcalde, Francisco Cuenca, de "incumplir sus compromisos".

"El alcalde incumple sus compromisos con respecto al transporte público. Desde hace tres años el equipo de gobierno tiene paralizada una moción para que hubiese gratuidad en el transporte público para desempleados, rentas básicas y estudiantes menores de 16 años de Granada", explicó Puentedura, que insistió en que "la medida favorece la movilidad sostenible a los estudiantes para que el transporte a los colegios se haga con transporte público y no con acumulación de vehículos que dificultan el tráfico en la ciudad y que generan más contaminación". Puentedura insistió en que no entienden por qué "no se pone en marcha" cuando "ni si quiera tiene un sobre coste económico importante".

Asimismo, el portavoz de IU tildó de "insuficiente" el billete único planteado para el transbordo gratuito entre el Metro y el autobús anunciado por el equipo de Gobierno. Para Puentedura "no puede ser que el billete único y el transporte gratuito no sea universal para todos los usuarios del transporte metropolitano de los distintos pueblos y de Granada; que el tiempo para el transbordo gratuito sea de una hora y con un solo transbordo, cuando en el autobús urbano el periodo es de hora y media y de hasta dos transbordos". Además, indicó que "tampoco se está recogiendo como bonificaciones para el metro, el bonobús del pensionista, el bono joven, el bono universitario, o la bonificación para personas con discapacidad".