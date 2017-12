IU exige una normativa para acabar con los pisos turísticos ilegales

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha exigido al alcalde de la ciudad, Francisco cuenca, que ponga en marcha de forma urgente una ordenanza "que regule los pisos turísticos en la ciudad y acabe con los pisos ilegales, una actividad que daña no sólo al sector turístico sino que genera especulación urbanística expulsando a los vecinos y vecinas de los barrios históricos de Granada".

Puentedura recuerda "que el gobierno municipal ya prometió el pasado mes de septiembre que cuanto antes se iba a establecer una ordenanza para regular esta actividad, sin embargo a mes de diciembre no hay nada avanzado, mientras que los pisos turísticos ilegales están dañando no sólo la imagen turística de Granada, sino a unos de nuestros principales motores de desarrollo, que debe generar, riqueza y empleo estable y de calidad". Además el edil de IU recuerda "no sólo las reiteradas quejas de la Federación de Turismo que piden una regulación de esta actividad, sino también la de numerosos colectivos vecinales, que se quejan de como estos pisos ilegales, están encareciendo la vivienda en los barrios históricos y patrimoniales expulsando a sus vecinos de estas zonas".

El gobierno municipaldijo en septiembre que iba a establecer una ordenanza

"Granada no puede seguir impasible mientras se instala un modelo de turismo masivo insostenible, que tanto daño ha hecho en otras ciudades", señala Puentedura, y pide al alcalde de Granada y a su equipo de Gobierno "que tomen ejemplo de otras ciudades como Madrid, Barcelona, u otras comunidades como Baleares, donde sus Ayuntamientos están regulando esta actividad para promover un modelo de turismo sostenible, que acabe con la estacionalidad y genere empleo estable y de calidad".

IU indica "que sin una normativa municipal clara que regule específicamente esta actividad, es imposible acabar con los pisos turísticos ilegales y no pueden ser sancionados".