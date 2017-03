IU preguntará en pleno por el cargo de Pérez en la fundación Agua Granada

El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, ha registrado una pregunta al alcalde, que se debatirá en el próximo pleno "para que explique por qué casi un año después del cambio de gobierno en la ciudad y después de su dimisión el exconcejal Sebastián Pérez, y actual senador y presidente provincial del PP, sigue siendo secretario general de la Fundación Agua Granada".

Puentedura señala, en su pregunta, "que no es entendible que siga ocupando este cargo, del que no sabemos si es remunerado o no, cuando ya no mantiene ninguna vinculación orgánica ni con el Ayuntamiento, que forma parte de la Fundación, ni con la empresa Emasagra, con participación mayoritaria del Ayuntamiento, y que sufraga esta fundación con más de 400.000 euros al año". Para el concejal de IU éste es un ejemplo claro "de como la prometida transparencia que el nuevo alcalde prometió cuando fue nombrado no se aplica en la ciudad, ni en organismos dependientes del Ayuntamiento".