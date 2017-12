IU presiona al alcalde para que lleve a los tribunales los contratos de Emucesa

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha registrado una iniciativa en pleno "para que el alcalde de Granada depure responsabilidades y explique cuándo va a acudir a los tribunales por los cinco contratos irregulares, vinculados al PP, de la empresa municipal del Cementerio, Emucesa", que según un informe del gerente de esta sociedad "nunca aparecieron para trabajar en esta empresa, lo cual supone un hecho muy grave que hay que denunciar cuanto antes en los tribunales".

El edil de la formación de izquierdas exige al alcalde y a su gobierno municipal "que dejen de dilatar la depuración de responsabilidades legales. No se entiende que ante este informe que se hizo público en medios de comunicación, la respuesta de Emucesa, cuyo presidente actual es el alcalde Paco Cuenca, sea solicitar otro informe cuando ya existe el del gerente. Lo que corresponde es actuar y no dilatar". En este sentido IU recuerda "que si estos contratados que estaban vinculados al PP y al anterior equipo de gobierno no trabajaron en esta sociedad, dónde lo hicieron, por lo que el Ayuntamiento de Granada debe aclarar si lo hicieron en el partido del anterior equipo de gobierno, lo cual podría suponer algo muy grave vinculado a financiación irregular, con lo que es imprescindible presentar una denuncia ante los tribunales para aclarar todos estos aspectos y no entendemos la pasividad de este alcalde y su gobierno municipal".

Además, señala "que el alcalde de Granada entró al gobierno de la ciudad con la promesa de levantar alfombras, abrir ventanas y cajones y luchar contra la corrupción", pero que esta promesa "queda vacía cuando se dilatan las actuaciones necesarias ante los juzgados y no se depura ninguna responsabilidad legal". "Es por ello que IU denuncia un pacto oculto entre el PP y el PSOE para taparse irregularidades y vergüenzas, porque nunca se acude a los tribunales para depurar responsabilidades, así ha sucedido con las irregularidades en TG7, como con las multas que no se tramitaron, como con la vinculación de MercaGranada que apareció en la investigación de la Operación Lezo, como con la auditoría de Urbanismo, como con las irregularidades en otra sociedad municipal Gegsa, como ahora con los contratos irregulares en Emucesa" recuerda Puentedura.