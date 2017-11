IU exige la reordenación urgente de las líneas de autobús para frenar la caída de viajeros

La reordenación de las líneas de autobuses urbanos debe llevarse a cabo cuanto antes. Así lo aseguró ayer el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura. Según detalló, los sistemas de movilidad que recorren la capital han iniciado una auténtica competición por captar viajeros. Desde el estreno del Metro los urbanos sin duda pierden la batalla marcada por el descenso de viajeros (en torno a 122.000 en un mes) complica a un sistema de por sí denostado.

En concreto, el portavoz de IU exigió que se adopten "medidas urgentes" de cara a la reorganización del transporte público para adaptar las líneas a la nueva realidad. Lo que no tiene sentido, a juicio del edil, es que las administraciones compitan por los viajeros. Así, para Puentedura resulta prioritario eliminar líneas duplicadas, poner en marcha con urgencia los transbordos gratuitos con el Metro y no suponga penalización al viajero. También ahondó en la necesidad de que la ciudad fomente las líneas coordinadas para que los autobuses interurbanos no coincidan con las de Rober porque genera "ineficiencia" y "malgasto de dinero público y de recursos". El concejal puso como ejemplo la aprobación en el último pleno de un suplemento de crédito de 3 millones para sufragar la partida de transporte que se había agotado. "El presupuesto preveía diez millones y el cierre del ejercicio supondrá cubrir 13,5", destacó el edil quien recordó que el área de Movilidad se está convirtiendo en un "pozo sin fondo". "Todavía quedan 4,5 millones por pagar en facturas, la deuda con Rober alcanza los 8 millones", destacó el edil quien recordó que este verano se subieron las tarifas un 10%.

El Ayuntamiento tiene previsto celebrar la semana próxima un Observatorio de la Movilidad para iniciar la reordenación.