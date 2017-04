Impulso estratégico al Puerto de Motril y nuevo varapalo con el proyecto de Rules

El diputado motrileño Carlos Rojas, que explicó los planes del Estado para Granada en el proyecto de PGE para 2017, anunció ayer que 3,7 millones de euros se destinan en ese documento al Puerto de Motril, el cual calificó de "clave en el crecimiento de la provincia". Exactamente se contemplan para este año 3.720.000 euros, que superan con creces los 2,3 del año pasado y que forman parte de varios proyectos que suman más de 25 millones de euros en el periodo 2016-2020. En concreto, del Muelle de Las Azucenas -que ya es una realidad-, "superestructura, pavimentaciones y accesos", que se inició en 2014 y que concluyó en 2016 y para el que se destina todavía este año 1.195.000 euros, mientras que el anterior recibió 408.000.

La optimización de la dársena interior asciende a 6.265.000 euros, actuaciones en materia de accesibilidad viaria a 6.580.000 y en el apartado de "Otras inversiones" aparecen también 9.282.000 euros. Por último, para el "inmovilizado intangible" van 2.110.000. En total, 25.432.000 euros. En la programación plurianual se refleja que en 2016 el Puerto de Motril recibirá en 2018 un total de 2,3 millones, en 2019 la inversión estatal alcanzará los 6 y en 2020 llegará a un cenit de 7,3.

25Millones. Recibirá el puerto dentro de varios proyectos en el periodo 2016-2020

La portavoz del grupo municipal del PP de Motril, Luisa García Chamorro, destacó que "la inversión pública en la dársena granadina en estos cuatro años de legislatura popular ha superado los 20 millones de euros y está suponiendo que su crecimiento vaya en aumento y a ritmo de crucero, haciéndolo más competitivo". Y añadió: "La ampliación del dique portuario y las inversiones de mejora en el recinto del Puerto de Motril están convirtiéndolo en uno de los más importantes a nivel nacional e incluso internacional".

En cuanto a las nuevas inversiones previstas por el Ejecutivo nacional en este puerto, explicó que va a recibir una inversión de más de 7 millones de euros en los próximos cuatro años del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre y del Fondo de Compensación Interportuaria. De dicho montante, se destinarán 80.000 euros en la glorieta de conexión con la carretera del puerto y la duplicación de la calzada en el acceso este de la zona. Asimismo, el Gobierno central contempla además una cifra de 6,1 millones de euros para esta obra y se destinan 790.000 euros para el traslado de actuaciones de ejercicios anteriores. "Estas cifras son un claro ejemplo de la apuesta del Partido Popular por el Puerto".

El delegado del Gobierno, Antonio Sanz, también destacó el apoyo del Gobierno central a la dársena motrileña y no quiso echar leña al fuego en la confrontación con los puertos limítrofes (pues ya bastantes chispas han saltado con la polémica de la falta de ayudas a Granada de la conexión con Melilla), pero es inevitable mirar hacia otras partes de Andalucía. Así, Sanz ayer mismo detalló que la inversión total en puertos andaluces alcanza este año un montante de 164 millones de euros, superando en un 139% la media de inversión por comunidad autónoma y con un incremento del 49 % respecto al ejecutado en 2016. En cuanto a la inversión total prevista por la autoridad portuaria de Sevilla asciende a 21 millones; 49,6 millones la de Huelva; de 61,9 por la de Algeciras y 22,17 millones de la Cádiz.

Peor ha sentado en la Costa los números que aparecen en el proyecto de PGE para 2017 para Rules. Aunque Carlos Rojas dijo ayer que con él "se da un espaldarazo a las conducciones de la presa, que se suman al apoyo económico que ya se adjudicó a través de Acuamed, con la que ya se está terminando el proyecto básico, en acuerdo y consenso con los regantes de la zona", sin embargo, a algunos de estos últimos al recibir la noticia de que "tan sólo" se contemplan 4 millones hasta 2020 se le encendieron los ánimos.

Para la entidad Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (Acuamed) y, en concreto, para los "Proyectos para las conducciones derivadas del sistema Béznar-Rules" (que se apunta que está "pendiente de encomienda") la inversión prevista para este año asciende a 250.000 euros, que los regantes interpretan que corresponde al proyecto básico, que no vino contemplado en ningún presupuesto anterior y que ascendía exactamente a 282.425 euros. Este último se supone que tenía que haberse finalizado el pasado mes de marzo, sin embargo, según informaron las mismas fuentes a Granada Hoy, ahora se ha dado paso al trámite de estudio medioambiental, que se espera que esté finalizado el próximo mes de junio. Una vez redactado este proyecto básico, se procederá a la licitación de la redacción de los 12 proyectos constructivos desglosados en que inicialmente está prevista la ejecución de las obras.

La cantidad que tenía pensado destinar el Gobierno central a los proyectos constructivos era de 4 millones de euros, tal y como adelantó el vicepresidente la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Alonso Ruiz. Lo que recoge el proyecto de PGE para 2017 suma prácticamente esa cantidad: En 2018, 1,2 millones de euros, en 2019, otros 1,2, y en 2020 un total de 1,4. La cifra del Estado para este periodo, por tanto, asciende a 5,9 millones de euros, si se tiene en cuenta lo que ya se ha adelantado. Pero, todo ello va sólo a proyectos y lo que esperaba el sector en la Costa era que se avanzara con el papeleo pero que, a la vez, comenzaran las obras de las canalizaciones.

Jesús Ruiz, miembro de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo y de la asociación Agua para el Campo, calificó de "vergüenza" que no se vaya a poner ni un ladrillo hasta 2021, en el mejor de los casos, y comentó que "con ese dinero no hay ni para poner un tubo para lavarse la cara". Con claros signos de indignación, advirtió de que "hasta que no hagamos una buena movida no nos van a hacer caso".