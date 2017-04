Indignación por "hacer pagar" a los usuarios los errores del bus urbano

La Asociación de Consumidores y Usuarios Facua Granada rechaza frontalmente el incremento de tarifas en el autobús urbano propuesta por el Ayuntamiento de Granada. Una subida que implica incrementar en un 16% el billete ordinario y casi un 5% el que se abona con bonobús. Según indica el Ayuntamiento, "la subida es necesaria para poder cubrir el servicio en las actuales condiciones de transporte urbano". Sin embargo, a juicio de Facua Granada, esto supone "perpetuar" un sistema de transporte ineficiente que solo ha incrementado los costes y las molestias desde la implantación del nuevo sistema de transporte.

Esta implantación, que se produjo hace ya un par de años, modificó el antiguo mapa de autobuses urbanos de la ciudad por un modelo muy similar al actual, con especial protagonismo de la Línea de Alta Capacidad (LAC). Este sistema, elaborado por el anterior gobierno del Partido Popular "sin apenas consultar a los ciudadanos", obtuvo una "amplia contestación" en la calle y provocó una "considerable" pérdida de usuarios en el sistema de transporte. Un sistema que tampoco ha generado ventajas a los usuarios, al incrementar los tiempos de recorrido de numerosas líneas, obligar a realizar transbordos y sufrir nuevas molestias a la hora de realizar cualquier viaje.

En su primera etapa, todavía bajo el mando de la anterior corporación municipal, se comprobó también cómo este nuevo sistema de transporte incrementaba de forma notable los kilómetros recorridos por la flota de transportes Rober, "la única beneficiada de todo este proceso". "Sin embargo, esto no suponía ofrecer un servicio de mayor calidad y afectada gravemente a la sostenibilidad del transporte urbano en la ciudad debido al contrato de servicio basado exclusivamente en los kilómetros recorridos y no en la cantidad de usuarios o billetes vendido", señalan desde Facua Granada, que ha venido solicitando cambios en el sistema de transporte urbano de Granada para "garantizar" la adecuada sostenibilidad de servicio en términos económicos. A su juicio, ests propuestas no han sido escuchadas ni por la anterior corporación ni por la actual. "De hecho, el actual equipo de Gobierno apenas ha introducido cambios, más allá de ajustes de frecuencias y algún recorrido puntual. Ajustes que no han servido para reducir el coste del transporte urbano, lo que ha generado un notable incremento de costes que el Ayuntamiento pretende cubrir de la forma más fácil, con esta subida de tarifas que vuelve a perjudicar al os usuarios.