Indignación por la presa de Rules

El diputado y exalcalde de Motril Carlos Rojas se refirió a los 600.000 euros destinados a las conducciones de Rules para resaltar que "el proyecto básico está terminado y entregado a las distintas instituciones y colectivos implicados para que formulen alegaciones". "Ojalá la Junta de Andalucía cuando consignó 80 millones de euros en sus presupuestos autonómicos para la presa de Rules hubiera hecho sus deberes y no habríamos tenido este retraso", defendió Carlos Rojas. Cs, que dará su apoyo a los presupuestos, ha defendido en los últimos años con vehemencia la necesidad de una apuesta decidida por esta infraestructura, mientras que el grupo andalucista en el Ayuntamiento de Almuñécar mostró ayer su indignación porque en los presupuestos de 2017 sólo aparecían 250.000 euros para los proyectos, con una proyección para el año 2018 de 1.200.000 euros". "No sólo no cumplen con sus ya ridículas partidas, sino que las reducen a la mitad, destinando en el proyecto entregado hoy en el Congreso, solamente 600.000 euros", señalaron. La inversión del Gobierno llega después de la concentración los colectivos Agua para el campo y Granada en marcha , para exigir las obras de las canalizaciones de riego.