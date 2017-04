El Instituto de Medicina Legal realiza 254 autopsias por muerte violentaQuejas ante la UGR en Ceuta por fechar la graduación en pleno Ramadán

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Granada realizó el pasado año más de medio millar de autopsias para identificar a personas o determinar las causas de su fallecimiento, de las que 254 se correspondieron con muerte violentas.

Esta labor la desarrolla el Servicio de Patología Forense, que es el encargado de investigar aquellos casos en los que se ha producido la muerte de una persona como consecuencia de un hecho criminal o en circunstancias que permitan sospecharlo. La realización de autopsias supone sin embargo una "mínima parte" del trabajo que realiza Medicina Legal, cuya labor tiene repercusión directa en los vivos y en colectivos vulnerables como las víctimas de violencia de género, los menores llegados en patera o las víctimas de accidentes de tráfico.

El partido Caballas, primer grupo en la oposición en la Asamblea de Ceuta, denuncia que la Universidad de Granada no ha tenido en cuenta a los alumnos de confesión musulmana al poner la fecha de graduación en pleno mes de ayuno del Ramadán. El partido, a través de las redes sociales, solicita al estamento universitario andaluz que adelante o atrase dicha fecha, prevista para el 17 de junio.

La diputada de Caballas, Nayat Mohamed, lamentó que "no es lógico que en una ciudad donde el 50 % de la población es musulmana la UGR no haya planificado ni el calendario académico ni la fecha de graduación al objeto de que todos los estudiantes puedan participar". El líder de este partido, el abogado Mohamed Alí, afirmó que la UGR no "respeta" la diversidad cultural de Ceuta.