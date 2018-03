Isabel Nieto aporta al juez sus correos privados sobre la venta de casa Agreda

Esa cuenta privada de correo que Isabel Nieto utilizó durante su época de concejal de Urbanismo para hablar y tratar asuntos municipales con promotores y funcionarios, y cuyo desbloqueo por parte de las autoridades americanas está dando tanto trabajo a jueces y policías, también tendrá un papel clave en el caso de la venta de la casa Agreda, otro de los asuntos judiciales en los que la exedil está siendo investigada. Pero esta vez es ella misma la que los ha entregado al juez de forma voluntaria y en este caso tienen la misión de ser pruebas de descargo para ella.

La investigada pretende desacreditar la teoría de las acusaciones sobre un supuesto trato de favor otorgado a la asociación privada AIDE (Federación Internacional para el Desarrollo) en detrimento de los intereses municipales, al haber negociado una cesión con opción a compra de un edificio histórico del Albaicín que era propiedad del Ayuntamiento de Granada, la casa Agreda.

La defensa de Nieto ha presentado en el Juzgado hace unos días una serie de documentos para que sean admitidos como pruebas a su favor y entre ellos figuran varios correos privados que la entonces responsable de Urbanismo intercambió con varias personas.

La exedil intercambió mensajes a través de su cuenta de correo gmail, por ejemplo, con el que fue gerente de la Agencia Albaicín Carlos Mas, que por esa razón podría tener interés directo en conocer el destino del edificio municipal de casa Agreda. Consta en los documentos entregados que este funcionario que es responsable jurídico y de Patrimonio Mundial de la Agencia Albaicín le escribió a Nieto en 2013 para preguntarle: "¿Es verdad que Mayor Zaragoza va a ocupar Casa de Agreda?" Y añade a continuación: "Ya sabes la que se trae (en relación al aludido exdirector general de la Unesco) con el Patrimonio Mundial... Enaltecerá a los puristas..."

La edil respondió esa misma noche a ese correo que el funcionario municipal envió también desde su cuenta privada. "Estoy en contacto con una fundación que no me acuerdo ni cómo se llama ni de quién depende. A lo mejor era de él". Para abundar más en esto le explica que esos interlocutores que no recuerda están redactando un proyecto de rehabilitación " porque les dije (en palabras textuales de Nieto) que lo necesitaba para saber la inversión que estaban dispuestos a hacer".

Y como segundo documento de correo electrónico, Nieto aporta un mensaje dirigido a ella del presidente de la ONG Paz en Acción en el que recuerda una reunión que habían tenido ambos con el alcalde (José Torres Hurtado), en la que estuvieron "hablando del proyecto del centro cultural que esta asociación ha diseñado para casa Agreda y para la que el Sr. alcalde nos dio su beneplácito". Le informa del estado avanzado de los trabajos y de que recibirá noticias suyas en breve.

Según la explicación de su letrado en el escrito remitido al juez, la aportación de estos correos electrónicos tiene como objetivo "demostrar que existía interés en ceder gratuitamente la casa Agreda y se tenían contactos con diferentes asociaciones sin ánimo de lucro".