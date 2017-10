Italia abre el proceso para decidir sobre la custodia de los hijos de Juana Rivas

El Juzgado de Cagliari (Italia) que dirimirá sobre la custodia de los hijos de Juana Rivas, la madre de Maracena que permaneció casi un mes ilocalizable sin acatar la orden judicial que le obligaba a entregar a los niños al padre, mantiene para el próximo martes 31 de octubre la vista en la que se abordará este asunto, aunque la asistencia de ella a esta cita judicial aún está en el aire, según informaron distintas fuentes del caso.

Inicialmente estaba previsto que Juana Rivas pudiera acudir, ya que de hecho había iniciado contactos para mantener un encuentro con los niños, de once y tres años, aprovechando su estancia en Italia. No obstante, las fuentes consultadas no descartan que finalmente no lo haga y pida la suspensión del juicio alegando motivos de salud.

En la vista, que se celebrará por la mañana, está previsto que se expongan los informes que los servicios sociales italianos han realizado sobre los menores, entre otras pruebas aportadas por las partes.

Al margen de este proceso por la vía civil, Juana Rivas está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada por supuesta desobediencia judicial y sustracción de menores después de que saliera de Italia con los niños sin el permiso paterno y pasara un mes ilocalizable incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos a su expareja, Francesco Arcuri, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar.

Actualmente, Arcuri cuenta con la guarda y custodia provisional de los menores y Juana Rivas tiene derecho a un sistema de comunicación por videollamada diaria. Será a partir de este martes cuando la justicia italiana decida sobre la custodia y el régimen de visitas respecto a los pequeños, que permanecen desde finales de agosto en Italia, donde tienen fijada su residencia habitual.

Mientras tanto, la investigación abierta por la vía penal en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada contra Juana Rivas por sustracción de menores y desobediencia judicial sigue su curso y, según las fuentes consultadas, se encuentra ya "muy avanzada", a la espera de una serie de informes que permitirían el cierre de la instrucción.

En esta causa también han sido llamados a declarar como investigados la asesora jurídica y la psicóloga del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados y Teresa Sanz; así como los padres y los hermanos de Rivas.