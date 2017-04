Izquierda Socialista da libertad a sus adscritos en las primarias

La Coordinadora de Izquierda Socialista-PSOE de Granada se ha reafirmado en una idea que, según señala, viene manifestando en sus últimos comunicados, la de que "la decisión de avalar y/o apoyar a cualquiera de los candidatos a secretario general" del PSOE "es única y exclusiva de todos y cada uno de nuestros adscritos".

Así lo indicó ayer en una nota en la que lamenta "profundamente" un comunicado de la permanente federal de Izquierda Socialista tras la que desde la coordinadora de Granada se preguntan "cómo se sentirían los fundadores de nuestra corriente al ver cómo 20 personas deciden, saltándose la tradición y los modos propios de IS, un asunto tan complejo e importante como son las primarias de nuestro partido". Desde Izquierda Socialista (IS) de Granada no entienden "que digamos que queremos la participación de las bases del PSOE en la toma de decisiones importantes y, a la vez, privemos a nuestros adscritos de ese derecho en nuestra corriente y sea los miembros de una superestructura, cuando menos alegal, quienes se arroguen esa competencia". La coordinadora de IS Granada "rechaza de plano esa decisión y pedirá cuentas en su momento a quienes han optado por saltarse todos nuestros principios", y anuncia que, "en consecuencia, someteremos a consideración de nuestra asamblea los pasos a seguir.