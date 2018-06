Jornada de sol en la Costa tras la oleada de temporales

Los granadinos que se encontraban ayer en la Costa Tropical casi no podían creerlo. Por fin pudieron disfrutar de un día "bueno" de playa después del azote de varios temporales que han sacudido la provincia de Granada en una primavera ciertamente revuelta. A diferencia del año pasado en que el tiempo fue muy favorable en la zona durante la estación, este año la provincia ha acogido multitud de temporales que han generado incidencias tanto en las zonas de interior como en el litoral que todavía se recupera de los daños cuya finalización está prevista para el mes de junio.

Este mal tiempo ha provocado que los empresarios de hostelería ya vean 2018 con cierto recelo. No creen que vaya a ser un buen año en materia turística teniendo en cuenta que el primer semestre ha sido complicado. No obstante, ayer se empezó a ver la luz al final del túnel en la Costa. El ambiente empezó a mejorar con una mayor presencia de personas que se acercaron tanto a los establecimientos como a las playas para disfrutar de una jornada de sol que anunció, en cierto modo el verano. Hubo quien paseó por la arena pero también quien se dio un baño. debería extrañar teniendo en cuenta que el calendario ya ha entrado de lleno en junio y está próxima la entrada del verano.

El 15 de junio es la fecha prevista para que estén finalizados todos los arreglos en las playas. No obstante, habrá que seguir pendientes del comportamiento de la caprichosa meteorología en los próximos días. Las previsiones, por lo pronto, no son muy halagüeñas y para que la temporada alta sea una realidad habrá que esperar, al menos, a que pase esta quincena que se anticipa lluviosa y con temperaturas intermedias. De hecho, los termómetros todavía no se dispararán.

Esta semana, por ejemplo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas que oscilarán entre 19 y 26 grados. No obstante, los modelos de predicción anuncian que "el tiempo veraniego, seco y caluroso, aún tardará en llegar", según el portavoz de la Agencia de Meteorología (Aemet). Al menos para esta semana, por el momento, no se esperan precipitaciones.