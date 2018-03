José Blanco: "Me habría gustado llegar a Granada en AVE, como estaba previsto"

Hace unas semanas, el PP de Granada señaló que la exministra de Fomento Ana Pastor es la mujer que "más ha hecho por Granada en la historia de Granada". Ayer, su antecesor socialista en el cargo, José Blanco, que forma parte de la larga lista de los que se pusieron el casco y el chaleco reflectante para visitar las obras del AVE, afirmó en un encuentro en la capital que le "hubiera gustado haber llegado en AVE, tal y como estaba planificado, diseñado y comprometido cuando presidía el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero".

El exministro, que participó en la jornada inaugural del ciclo La transición hacia un nuevo modelo energético en Europa: retos y oportunidades, organizada por la delegación socialista española en la Eurocámara, recordó la visita de obras que realizó al túnel del municipio granadino de Loja para la nueva infraestructura en 2010, y lamentó "profundamente" que Granada aún no disponga de la Alta Velocidad "como estaba concebida, y que esto suponga un lastre para la competitividad y para el desarrollo" de la provincia. "Había unos planes, un compromiso de inversión, y no solamente no se mantuvo, sino que además se cambiaron los proyectos y los objetivos", agregó Blanco, para quien, "en el siglo XXI", Granada "no se merece una infraestructura del siglo pasado", si bien, ha remachado, "esto es a lo que nos tiene acostumbrados el Gobierno de España".

En la jornada, el secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, recordó que la provincia cumplirá el próximo 7 de abril "tres años de aislamiento ferroviario, un tiempo durante el que se han perdido cientos de millones de euros, empleos y muchas oportunidades de desarrollo". Entrena lo achacó a una "mala decisión política", en alusión a la adoptada por el Gobierno del PP de "suspender el tráfico ferroviario para realizar las obras".

Por su parte, el PP de Granada calificó de "broma de mal gusto" y de "insulto a los granadinos" las declaraciones del exministro de Fomento José Blanco. El presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, subrayó que "el PSOE se comprometió, cuando estaba en el Gobierno de la nación a que la Alta Velocidad llegaría en el año 2007". "Todavía recordamos que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero prometió que en el año 2007 llegaría a Granada en AVE", subrayó Sebastián Pérez, quien remarcó que el PSOE hizo, en Gobierno, "bien poco, por no decir nada", por la conexión Granada-Madrid por Alta Velocidad.

En cambio, el ya candidato a la Alcaldía de Granada por el PP añadió que Mariano Rajoy y "especialmente los ministros de Fomento" que ha habido en su Gobierno "sí que han hecho mucho por este asunto", como lo demuestra, en su opinión, el hecho de que, durante cinco años consecutivos la granadina ha sido "la provincia española que más dinero ha recibido del Estado para crear infraestructuras". "Nuestro Gobierno fue el que terminó la autovía A-7, el que ha finalizado las obras del AVE, que está en fase de pruebas y cuya llegada a Granada ya no es, por tanto, una cuestión de voluntad política sino de que esté absolutamente garantizada la seguridad, y el que trabaja con firmeza y celeridad para que la Segunda Circunvalación sea una realidad cuanto antes", indicó Pérez.