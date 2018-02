José Manuel Cervera: “Ellas llevan siempre una doble o triple carga”

José Manuel Cervera, director de la Fundación Tres Culturas, incidió en que “la gran frontera del mediterráneo es la desigualdad”, una “frontera” capaz de atravesar “todos los estadios de la vida humana y en particular la brecha de género”, que calificó de “particularmente sensible” a las situaciones de injusticia. Cervera reconoció que esa desigualdad también se da “en el norte, pero tenemos que ver la situación de las mujeres de África o de Siria”, donde “ellas llevan siempre una doble carga, incluso una triple carga”. Sobre la situación de la mujer en el mundo mediterráneo, Cervera indicó que “en el norte de África ellas llevan el peso de la economía doméstica. Las mujeres son las responsables de las familias, de la educación de sus hijos y, después, tienen que buscarse el sustento y, encima, no tienen los mismos derechos que los hombres”. “Es una situación sangrante que necesita de reacciones urgentes y que sean eficaces”, zanjó el representante de la Fundación. “Europa no se puede permitir más tiempo que esa frontera de la desigualdad siga siendo una frontera de alambradas”, instó Cervera, que se mostró esperanzado en que “se puede conseguir que sea un lago de concordia”.Sobre las soluciones a esa desigualdad y sus consecuencias, reconoció que “no vamos a acabar con la violencia ni el radicalismo con medidas policiales o bombas. Se va a acabar cuando se acabe con el caldo de cultivo de esas situaciones, que es la desesperación. Hay que trabajar en esa dirección”.