José María Rueda pide a los grupos municipales que "arrimen el hombro"

El secretario general del PSOE de Granada, Chema Rueda hizo ayer un nuevo llamamiento a la responsabilidad de los grupos municipales del Ayuntamiento para encarar los difíciles retos que tiene la ciudad en los próximos meses. "No es la primera vez que hay que poner de manifiesto la ruinosa herencia recibida del PP tras 13 años de gobierno, pero no como una excusa, sino como la constatación de la necesidad de que todo el ayuntamiento arrime el hombro para buscar soluciones", afirmó Rueda. Para el representante socialista, "no son momentos para que cada grupo ponga sobre la mesa su programa electoral, ni siquiera el PSOE, sino para adoptar soluciones, muchas de ellas de emergencia, que permitan al Ayuntamiento disponer de herramientas para seguir funcionando".