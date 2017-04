Jóvenes científicos con contratos de excelencia en situación "precaria"

Los grupos parlamentarios de Podemos e IU llevan hoy a la comisión de Economía y Conocimiento una proposición no de ley para exigir al Gobierno andaluz que los contratos predoctorales ligados a Proyectos de Excelencia se prolonguen durante cuatro años, y no tres, como, según apuntaron ayer las dos formaciones, ocurre con la actual convocatoria destinada a jóvenes investigadores. Esto, según expuso ayer la diputada andaluza de IU Carmen Pérez, supone que se está "robando" a los predoctorales granadinos que participan en el Programa de Excelencia -34 entre los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Granada- "un millón" de euros. Por su parte, la parlamentaria de Podemos Carmen Lizárraga insistió en que esa situación "precariza" el trabajo de los jóvenes investigadores.

Desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, su responsable, Enrique Herrera, aclaró que la merma de un año en los contratos de estos jóvenes investigadores se debe a que los salarios de éstos se incrementaron. Al no crecer la partida, los fondos para nóminas se han agotado en tres años. Ese dinero se fija en el momento en el que se presenta el proyecto al programa de financiación de la Junta, por lo que no se ha podido adaptar a las necesidades económicas -para hacer frente a las nóminas- de los investigadores durante los cuatro años que, en un principio, deberían estar ligados al proyecto. En las últimas semanas sí se ha conseguido, según Herrera, que se pueda destinar financiación a la contratación de estos jóvenes en el cuarto año, aunque los fondos para ello no son suficientes para cubrir las doce mensualidades. "El dinero que ahora sí se puede utilizar para contratar da para unos meses", recalcó el vicerrector de Investigación, que también adelantó que se ha garantizado financiación para el quinto año de contrato, una prórroga a la que pueden acogerse estos investigadores que financia la Consejería de Economía. Eso sí, se les exige haber terminado la tesis doctoral.

Una de las afectadas, Paloma Arenas, investigadora predoctoral de la Facultad de Ciencias de la UGR, recordó ayer las últimas reivindicaciones del colectivo e insistió en que "no podemos parar" ya que "no estamos seguros de que se vayan a respetar" sus derechos laborales, en relación con el cambio de código de los contratos, realizado -y posteriormente rectificado- por la Seguridad Social y el Ministerio de Empleo. Ese cambio de código supuso que los predoctorales pasaran de estar contratados por obra y servicio a estar en prácticas. Arenas incidió en la "precariedad" que sufren "sobre todo" los jóvenes investigadores, tanto predoctorales como posdoctorales. Insistió en que "no sabemos qué ocurre" con los contratos ligados al Programa de Excelencia de la Consejería de Economía y Conocimiento.