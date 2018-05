Juan Francisco Jiménez LópezEl 'mejor amigo' de los pájaros

Conozco a Juan Francisco Jiménez (Juanfran) desde hace muchos años y casi siempre lo he visto rodeado de niños o de pájaros. Le digo que vamos a centrar la entrevista en el asunto de las aves porque si nos ponemos a charlar sobre la educación ambiental "nos dan las uvas".

-¿Cuánto tiempo llevas pajareando?

-Buf, creo que casi desde que tengo uso de razón. Aunque de una forma más en serio desde los 15-16 años, hasta que después de cumplir los 18 supe de forma inequívoca que mi vida iba a estar ligada al medio ambiente y especialmente a las aves. En la naturaleza, entre montañas o en desiertos, rodeado de aves y su belleza y de la gente a la que quiero, soy la persona más feliz del mundo.

-¿Hasta que rincones te has ido buscando pájaros?

-A mi afición de observar aves se suma la afición de la fotografía de la naturaleza y la de viajar. Esto hace que busque destinos muy diversos en el extranjero para buscar y fotografiar nuevas especies. Durante estos años he buscado gaviotas en Irlanda, aves marinas en las islas de Escocia, he recorrido el Ártico y los pueblos más al norte del continente europeo. Hace un par de años, Los Cárpatos, el Delta del Danubio y Bulgaria en pleno invierno fue espectacular; he bajado al desierto del Sahara y a las montañas del Atlas disfrutando de las aves y el año pasado volamos al Cáucaso, Georgia y Armenia.

-¿Cuáles son tus próximos destinos programados?

-En mente dos objetivos a corto plazo: Kenia y la Patagonia. Aunque el más próximo será Kenia, para disfrutar de los grandes mamíferos, los espectaculares paisajes y sobre todo de las cientos de aves que vamos a observar y que serán nuevas para nosotros.

-¿Cuando entraste en la Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife)?

-Cuando me tomé en serio lo de las aves, a principios de los 90, pensé que sería conveniente asociarme a algún grupo que se dedicara a esto de observar aves. Y lógicamente me hice socio de SEO Birdlife, la Ong más antigua de España y que se dedica al estudio y conservación de las aves. Una década después creamos el grupo local SEO Sierra Nevada, del que soy coordinador.

-¿Qué actividades realizáis en SEO-Sierra Nevada?

-En SEO Sierra Nevada realizamos actividades de educación ambiental y divulgación, una serie de días concretos al año: Día de los Humedales, de la Migración, de la Red Natura 2000, y sobre todo el Día Mundial de las Aves, que celebramos el primer fin de semana de octubre. Ahora estamos terminando el Segundo volumen del Anuario de las Aves de la Provincia de Granada (2015-2017), una publicación nunca realizada que recoge información y artículos sobre las aves de Granada. Pero la actividad más importante del grupo local se centra en los censos y seguimientos de aves, con especial protagonismo en la actualidad a las aves esteparias y marinas. También realizamos el anillamiento de gaviotas en las provincias orientales andaluzas desde hace ya 8 años. Y no podemos olvidar nuestra actividad favorita y de la que surgió el grupo local, el seguimiento de aves alpinas en el Parque Nacional de Sierra Nevada. Para estos trabajos hemos contado desde el principio con la colaboración del Parque y de su personal, que nos han apoyado y que además, son buenos amigos y compañeros de salidas ornitológicas en algunas ocasiones.

-¿Sierra Nevada tiene una "montaña de especies" que poder observar?

-Sierra Nevada es un paraíso para el ornitólogo. La variedad de hábitats, desde zonas esteparias a los pies del macizo, pasando por zonas húmedas, zonas de bosque y como no, la alta montaña, hace que sea un espacio con una gran variedad y cantidad de especies de aves, más de 200, entre las locales, las migradoras, invernantes y las que vienen a reproducirse.

-¿Cuál es el ave más pequeña que vive en Sierra Nevada?

-El ave más pequeña que podemos observar en el macizo es el reyezuelo listado, un pajarillo que habita en los bosques y que casi pasa desapercibido por su tamaño y su discreto canto.

-¿Y la más grande?

-El ave más grande que podemos observar en Sierra Nevada es el quebrantahuesos, visitante habitual de nuestra Sierra sobre todo en verano, cuando podemos contemplar su enorme figura de casi 3 metros de envergadura, sobrevolar las montañas. Aunque si hablamos de aves residentes, la más grande es el águila real, que tiene una envergadura que llega a los 230 cm.

-¿Qué es lo más raro que has visto en Sierra Nevada?

-Como aves raras, podemos destacar las primeras citas de rabilargo, ave endémica de la Península Ibérica, y que se resistía a entrar en Sierra Nevada. Ya son varias las veces que se han observado ejemplares por aquí. También fue especial observar mosquitero bilistado o grullas sobrevolar el macizo.

-¿Y lo más espectacular?

-Creo que el espectáculo mayor es poder ver volar encima de nuestras cabezas al quebrantahuesos, ya visible de manera esporádica y esperemos que un día se vuelva a asentar en Sierra Nevada.

-¿Cuál es el canto más melodioso que podemos escuchar paseando por Sierra Nevada?

-A mí me encantan todas las aves, y cada especie tiene un canto diferente que la identifica y que te enamora. Pero ya que hablas de melodioso y ahora que estamos en primavera, el canto de la oropéndola y del ruiseñor, visitantes estivales que acaban de llegar de África, cautivarán a cualquier amante o no de las aves por sus notas.

-¿Y los colores más impresionantes?

-Desde la variedad multicolor de la carraca o el abejaruco, a los pies de Sierra Nevada, pasando por el azul del roquero solitario y el contraste de rojo-azul del roquero rojo; cada ave tiene una belleza especial e impresionante.

-¿Habéis registrado cambios en las aves de Sierra Nevada?

-Las aves son unas excelentes indicadoras de los efectos del cambio climático, y nos aportan mucha información sobre lo que está ocurriendo y lo que se nos viene encima. De estos efectos quizás las mejores paradas sean las aves asociadas a bosques. No les ocurre lo mismo a las aves asociadas a medios agrícolas que habitan en los pisos inferiores, en la orla que rodea Sierra Nevada, que están viendo reducidos sus números de forma considerable. También las aves de montaña están sufriendo los cambios. Aves que antes no ascendían a las cotas altas del macizo, como las collalbas, pardillos o colirrojo tizón, ahora se encuentran con facilidad por encima de los 3000 metros. Las condiciones en cuanto a temperaturas y disponibilidad de alimento han cambiado mucho en las últimas décadas y esto ha propiciado que las aves cada vez se desplacen a más altura, haciendo compañía a nuestra única especie propiamente alpina, el acentor alpino, capaz de nidificar en los picos más elevados.

-¿Hay que emitir un SOS para algunas especies?

-Si no tomamos medidas, a medio plazo, muchas especies de aves estarán en peligro, desde rapaces como el águila perdicera hasta aves de pequeño tamaño, como el mirlo acuático y el mismo acentor alpino.