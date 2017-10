Juan Marín avisa a Luis Salvador: "Se excedió en sus competencias"

La visita de ayer de Juan Marín a Granada es como la del casero que llega a poner orden en el piso porque le han llegado noticias de ruidos a deshoras. El portavoz de Ciudadanos en Andalucía se enfundó el guante de seda para señalar que Luis Salvador, el coordinador de la formación naranja en la provincia, se "excedió" en la rueda de prensa en la que pidió la dimisión del alcalde de Granada y anunció su intención de convocar un pleno para su reprobación. Marín reforzó en su visita la figura del portavoz municipal de C's, Manuel Olivares, quien según explicó es la persona a la que, según la organización interna del partido, hubiese correspondido gestionar el anuncio de la reprobación. "A Luis Salvador no le corresponde pedir la dimisión del alcalde", sentenció Juan Marín, que recalcó que esta decisión debe partir de Manuel Olivares y que éste debería en un primer paso elevar esta petición a la Secretaría de Acción Política Autonómica, que a su vez lo trasladaría al órgano nacional que es quien decide finalmente, un paso intermedio que obvió Salvador. En este sentido, aclaró que no hay petición ni informe de la agrupación de Granada respecto a una posible moción de censura, un paso que ayer volvió a difuminarse pese a la insistencia del PP, que ya tiene la petición escrita y firmada por sus once concejales a la espera de que la rubriquen los ediles de C's.

Así que Marín mantuvo la petición para reprobar al alcalde, pero modificó la propuesta, al sustentarla en el incumplimiento por parte del PSOE de los 50 puntos que se firmaron para que C's apoyara la investidura de Paco Cuenca. Con este matiz el portavoz autonómico de C's volvió a desautorizar a Salvador, que justificó este paso en que la imputación del alcalde por un caso de su época como delegado de la Junta cumple un año. Juan Marín 'quitó hierro' a la situación de Paco Cuenca al subrayar que en el último año no se ha producido ningún cambio en su situación procesal. "De haberse producido yo ya hubiera exigido responsabilidades a nivel autonómico, pero que sepamos no ha habido ningún cambio y nos consta que el propio fiscal ha pedido el archivo de la causa al igual que ha sucedido en otras provincial andaluzas", defendió Marín en contraposición a la "extrema gravedad" de la situación del alcalde de la que habla el coordinador provincial de la formación naranja.

Y pese a la reprobación implícita de la actuación de Luis Salvador, el dirigente de C's en Andalucía subrayó que entre ellos "no hay desavenencias más allá de una llamada telefónica", en referencia a la conversación que mantuvieron antes del anuncio de la reprobación en la que Marín desautorizó a Salvador para dar ese paso. En todo caso, Marín no tuvo problemas en admitir que tenía previsto realizar una visita institucional al Ayuntamiento, aunque dada la situación que le trasladó el grupo municipal de Ciudadanos decidió posponerla. "Pero me reuniré con el alcalde, con este o con el que esté", subrayó Marín para volver a poner una interrogante sobre el futuro de Paco Cuenca. Preguntado sobre si existe división interna en su formación por ocupar la dirección regional, como se ha especulado para cifrar el origen de la crisis abierta por Luis Salvador, Marín dijo que "no existe lucha para controlar nada" y que Salvador es una persona "muy válida" que hace "un gran trabajo" en el Congreso.

Por último, el portavoz autonómico de la formación señaló que el PSOE firmó un acuerdo con su partido contra la corrupción y que son los socialistas los que deben plantearse si el alcalde de Granada cumple con lo pactado y si este debe seguir al frente del Consistorio. Y una vez 'restablecido' el orden con la imagen de Manuel Olivares escoltándole en la rueda de prensa, Juan Marín dejó la sede de C's en estado de revista.