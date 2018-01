Juana Rivas se enfrenta a 5 años de cárcel y a perder la patria potestad

Cuando se entregó voluntariamente en el Juzgado, el 22 de agosto, y uno días después, cuando entregó a los niños en la Comandancia de la Guardia Civil, no dio referencias de cual había sido su paradero, lo que para la jueza de instrucción fue considerado como una actitud obstruccionista.

El escrito fiscal señala que la acusada, "consciente de las anteriores resoluciones judiciales, con ilícito ánimo de incumplirlas, permaneció oculta con sus hijos en un lugar indeterminado sin facilitar su paradero y a sabiendas de la obligación que pesaba sobre ella de restituirlos". El día que tenía asignada una hora para la entrega de los hijos al padre en Granada, Juana Rivas no se presentó y se confirmó que estaba ilocalizable junto a sus dos hijos.

"Seguiré peleando por mis hijos, hay que luchar la Justicia hasta el final"

Juana Rivas aseguró ayer, poco después de conocer la petición de la Fiscalía, que seguirá "peleando hasta el final" por el bienestar de sus hijos y afirmó que los cinco años de cárcel que ha solicitado la Fiscalía para ella "no le quitan ánimos" para continuar haciéndolo como hasta ahora. Rivas se pronunció de este modo escasos minutos después de conocer que la Fiscalía de Granada le acusa de dos delitos de sustracción de menores, después de que permaneciera casi un mes ilocalizable con sus dos hijos, de 11 y 3 años, incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos al padre, el italiano Francesco Arcuri. La madre de Maracena reconoció que no se encuentra bien tras recibir la noticia, pero se mostró convencida de que "la justicia hay que pelearla hasta el final". "Seguiré la lucha hasta la victoria porque esto no puede acabar de otro modo, es lo justo haciendo balance de todo lo que ha pasado", sostuvo Rivas, que siempre ha alegado que se fue con sus hijos, en mayo de 2016, del domicilio familiar para huir de una supuesta situación de maltrato. / E. P