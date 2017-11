Juana Rivas, con sus hijos y esperanzada en conseguir la custodia

Emotivo y triste. Esta fueron las palabras con las que la abogada de Juana Rivas en Italia, María Eugenia Álvarez, definió ayer el reencuentro entre Rivas y sus dos hijos -de 3 y 11 años-, a los que no veía desde el pasado mes de agosto. Pese a que estaba previsto que este encuentro tuviese lugar el lunes, el progenitor, el italiano Francesco Arcuri, no hizo entrega de los niños a la madre. Finalmente el reencuentro se retrasó hasta después de la primera vista del juicio por la custodia de los menores, que tuvo lugar ayer y de la que, "pese a ser pronto para sacar conclusiones", la granadina salió "contenta y esperanzada".

A las 9:00 horas empezó esta primera comparecencia en los Tribunales de Cagliari (Italia), pero la batalla legal por la tutela de los menores se remonta al pasado 2016. En el mes de agosto, Rivas fue denunciada por su expareja y padre de los niños por "sustracción de menores" al haber abandonado sin previo aviso la isla de Carloforte donde residían.

Ante ello, los juzgados italianos emitieron una orden por la que esta madre de Maracena estaba obligada a devolver los hijos a Arcuri -denunciado por la granadina por malos tratos- en julio de este 2017. Sin embargo, Rivas no solo no se presentó para realizar la entrega, sino que para evitarlo permaneció fugada casi un mes junto a sus hijos.

Finalmente, el 28 de agosto, Rivas acató la orden judicial y entregó a los menores al padre, quien cuenta con la custodia provisional, ya que todo lo ocurrido había hecho que la causa derivase en un proceso penal.

Acompañada de su abogada en Italia y del letrado que ha viajado con ella desde España, Juan Manuel Pérez García, Rivas llegó a los juzgados para esta primera sesión en la que a su llegada, la granadina confesó ir "a luchar por mis niños".

La vista, en la que declararon los dos progenitores por separado, duró más de tres horas y tuvo como eje central el conflicto vivido desde el lunes sobre la estancia de los menores con su madre mientras ésta estuviese en Italia. Tras lo que finalmente el juez ordenó que esta madre, tal y como estaba autorizado previamente, se reuniese con los menores hasta las 13:00 horas de hoy y pasase la noche con ellos en el hotel donde se aloja en Italia.

En declaraciones a Granada Hoy, la letrada de Rivas en Italia confesó que el reencuentro fue "muy emotivo, ya que no paraban de darse besos y abrazos, y triste a la vez por lo que significa la situación". Asimismo, Álvarez confirmó que "se ha formalizado la denuncia por un posible delito de desobediencia" al no haber hecho entrega ayer de los menores. Si bien, el abogado de Arcuri en España, Enrique Zambrano, negó que su cliente hubiese incumplido la orden, al alegar que "la norma italiana disponía: entrega y recogida en el domicilio familiar, por lo que no se entregaron por falta de organización".

Al margen de esta polémica, la abogada confesó que, tras la vista del juicio, están contentos "porque el juez ha visto que Juana es una persona sensible, que quiere lo mejor para sus hijos". Según indicó Álvarez a este periódico, "aún es pronto y no se pueden sacar conclusiones, pero valoramos este encuentro con el juez de forma positiva de cara a obtener la custodia".

A partir de ahora, ambas partes tendrán que articular todas aquellas pruebas que deseen aportar al proceso, del cual saldrá el dictamen final sobre la custodia de los menores y el régimen de visitas. El próximo día 30 de noviembre ha sido la fecha en la que se ha fijado la segunda vista de esta causa, a la que aún le quedan "meses de lucha" según indicó la letrada.

Por este motivo, y dada la cercanía de la fecha de la segunda vista con la Navidad, Rivas se plantearía posponer una nueva visita a Italia al periodo estival, para así poder pasar más tiempo con los menores, ya que de hacerlo en noviembre sería menor, pues los niños tienen que cumplir con sus obligaciones escolares.