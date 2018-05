Jueces y fiscales van a la huelga para reclamar un sistema "eficaz"

Jueces y fiscales de toda España secundarán hoy una huelga general para reivindicar la mejora de sus condiciones laborales y reclamar un sistema judicial "moderno y eficaz". En los últimos meses las protestas han sido continuas en Granada y el colectivo ha realizado diversas manifestaciones para exigir a las distintas administraciones una justicia "moderna y eficaz".

De esta forma concluyen las protestas, hasta ahora poco fructíferas, realizadas desde el pasado mes de abril y repetidas todos los jueves, para reclamar unas cargas de trabajo saludables, más autonomía presupuestaria del Ministerio Público o independencia del Consejo General de Poder Judicial, entre otras cosas.

La Asociaciones judiciales mayoritarias prevén secundar la huelga de forma masiva y aseguran en un comunicado que, a pesar de que por los juzgados pasan todos los "conflictos sociales" y ya se ha descrito que no funcionan con agilidad por falta de medios, es evidente que "la Justicia no interesa a los sucesivos gobiernos. Tampoco al actual. Quizás porque no da votos". En dicho comunicado los jueces también señalan que la "generosidad" del estado con la justicia alcanza tan sólo "el 1,15 de los Presupuestos Generales del Estado, gestionados de forma descoordinada y desigual por el CGPJ, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas". Por ello reclaman un plan de inversión prolongado con un incremento de la planta judicial y fiscal y la creación de 300 aplazas anuales durante cuatro años, entre otras medidas.

Por su parte el sindicato CSIF CSIF, ante el descontento de todos los funcionarios de Justicia de Andalucía, anuncia concentraciones por unas condiciones laborales dignas y un servicio público de Justicia de calidad. Estas movilizaciones, comenzarán el próximo 28 de mayo en Sevilla. La responsable de Justicia de CSIF Granada, Silvia Martín, considera imprescindible "crear nuevos órganos judiciales como un juzgado de primera instancia especializado en Familia, el segundo juzgado de lo Mercantil y la especialización de un juzgado de lo Penal en materia de violencia de género, sin olvidar la ampliación de personal en los juzgados mixtos de Guadix y Baza, que llevan más de 20 años con una plantilla de cuatro o cinco personas, y un plan para las cláusulas suelo".