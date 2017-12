La Junta pide que se amplíe más la investigación de las audioguías de la Alhambra

La Junta de Andalucía, que está personada como acusación particular en el caso de las audioguías de la Alhambra, pedirá nuevas diligencias de investigación que podrían alargar algo más la instrucción de este caso y alterar la lista de personas imputadas, que por el momento propone mantener, con la excepción del que era interventor del Patronato, M. G. P.

Este conocido caso judicial, en el que se investiga la contratación y los pagos posteriores realizados por la empresa adjudicataria del servicio de audioguías de la Alhambra, ha marcado un antes y un después en la gestión del monumento, pues la Policía llegó a detener en 2015 a sus máximos responsables, que desde entonces permanecen con la condición de investigados en la causa.

Figuran en esa lista la exdirectora María del Mar Villafranca, la que era secretaria general del Patronato de la Alhambra, Victoria Chamorro, y el exjefe de Comercialización José María Visedo. Del seno del organismo público también hay otros investigados, como el interventor y varios funcionarios. Los demás son empresarios vinculados a la sociedad que prestaba el servicio de audioguías.

En octubre pasado el juez consideró que era el momento de cerrar esta fase de instrucción, abierta desde hace más de dos años, y pidió a todas las partes que presentaran sus escritos para proponer el futuro de la causa, a la vista de las diligencias practicadas y las declaraciones que se han desarrollado en sede judicial. La Junta de Andalucía acaba de presentar en el Juzgado un breve escrito en el que sostiene que a la vista del estado de las actuaciones en el momento actual sólo propone sobreseer o archivar la causa respecto a quien fue interventor de la Alhambra.

Hay otros dos funcionarios del monumento investigados que, según el criterio de esta parte acusadora, podrían quedar también excluidos, en función del resultado de unas diligencias que uno de ellos ha pedido recientemente y que el juez Antonio Moreno ha aceptado practicar. Se trata de una nueva petición de documentos a la Alhambra.

Aunque la Junta de Andalucía no los menciona pormenorizadamente en su breve escrito, se entiende que respecto al resto de investigados actuales (incluida la que fue cúpula directiva del monumento) estima que procede su continuación en la causa, aunque todo quedaría en realidad pendiente de las nuevas diligencias de investigación que los servicios jurídicos de esta Administración tienen previsto solicitar en breve de forma detallada. Por el momento no ha trascendido su contenido y no se especifican en el escrito.

Este caso llegó a adquirir una dimensión mucho mayor el año pasado (se amplió a decenas de contratos de la Alhambra en una década), aunque la Audiencia Provincial ordenó dividir las investigaciones y finalmente el caso se ha ceñido al origen, que fue la denuncia de la Fiscalía por la gestión supuestamente fraudulenta del servicio de audioguías. El juez tendrá que decidir si continúa la causa camino a un posible juicio o, por el contrario, es sobreseída, en función a lo que se ha obtenido hasta ahora en la investigación. Para ello tendrá en cuenta los escritos y las propuestas de cada parte.