La Junta cree que no tienen sentido las movilizaciones con una mesa de negociación

La delegada del Gobierno andaluz, Sandra García, afirmó ayer que la Junta "está rectificando" en la reordenación sanitaria y trabaja por "dos hospitales completos", de ahí que "ya no tienen sentido las manifestaciones porque hay una mesa de negociación". Sandra García indicó que "hemos asumido los fallos" en la reordenación sanitaria emprendida en Granada con la puesta en marcha del nuevo hospital del Campus de la Salud y "lo primero" ha sido "pedir disculpas a la población". Según explicó García, "el fallo es de inicio cuando se ha planteado un modelo de fusión hospitalaria que en cierto modo teníamos la tranquilidad, llamémosla de alguna forma, de que venía avalado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía". El modelo "se vio en los distintos órganos de negociación del complejo hospitalario" si bien, "a raíz del traslado de parte del hospital Clínico y de parte del hospital de la Caleta al nuevo hospital del Campus de la Salud", se puso "de manifiesto que no lo habíamos hecho del todo bien". Para plantear la solución, confía en la negociación "abierta ya desde hace varias semanas con la nueva gerente, Cristina López" y considera que "ya no tienen sentido las manifestaciones porque hay una mesa de negociación" en la que la dirección del complejo hospitalario "se está reuniendo con la junta de personal".

En este sentido, "entiendo las manifestaciones y que la gente se tire a la calle cuando la administración no oye" sin embargo, "en este momento, la administración ha pedido disculpas, ha escuchado" y "ha lanzado mensajes de conciliación y de negociación abierta". Es aquí "donde se tiene que seguir avanzando y se tiene que construir lo que definitivamente ya hemos acordado que son dos hospitales completos".