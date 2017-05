La Junta diseña el transporte de la próxima década en torno al carril-bus

La Consejería de Fomento mantiene la previsión de inaugurar el Metro a mediados de mayo, pero ya trabaja en el futuro de las comunicaciones en la provincia. El Plan de Transporte Metropolitano, que recoge las actuaciones prioritarias que se realizarán entre 2020 y 2027, apostará por la interconexión entre las distintas poblaciones, al margen de la capital, y aumentará los pueblos del área del Cinturón de 33 a 55 municipios. Cada día se producen 1.200.000 desplazamientos en el Área Metropolitana, de los que más de la mitad se producen en vehículo privado y un tercio en transporte público. La apuesta es conectar todo el Área Metropolitana al Metro a través de plataformas reservadas para los autobuses, además de descongestionar 'puntos negros' como la entrada de la carretera de Málaga, donde el Plan del Transporte Metropolitano tiene previsto ubicar un carril bus. También se actuará en la carretera de La Zubia para adaptar la actual plataforma a las características de los carriles VAO y destinarla exclusivamente al transporte de personas en vehículos cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kilogramos y que estén ocupados por el número de personas que para cada tramo de la red viaria se fije. Además, el plan de actuaciones de la Consejería de Fomento para la próxima década incluye actuaciones en La Chana y en la Bobadilla, donde se plantea la construcción de plataformas reservadas porque es la puerta de entrada a la ciudad para muchos autobuses procedentes del Cinturón.

Aunque en el plan se descarta la construcción de nuevas líneas de Metro o la recuperación de proyectos que se pusieron sobre la mesa a comienzos de siglo, como conectar Granada con el Aeropuerto a través del Metropolitano, el Plan de la Consejería de Fomento entra al detalle de los movimientos entre los distintas pueblos del Cinturón. Además, Fomento ya ha recibido hasta diez peticiones de localidades pidiendo lanzaderas para conectarse al Metro, caso de Churriana, Las Gabias, Cúllar Vega, Pulianas, Peligros, Huétor Vega, Cájar, Monachil, Ogíjares y Atarfe.

Las áreas sanitarias primarias de referencia no están sólo en la capital, sino que muchos pacientes tienen que desplazarse para ir al médico, con lo que se reforzará el transporte entre los pueblos que no cuentan con centros de atención primaria y las localidades a las que tienen que desplazarse los usuarios.

El Plan de Transporte no incide sólo en el transporte público, sino que también aborda el de mercancías o el peatonal, ya que según los estudios de Fomento se realizan cada día cerca de 300.000 desplazamientos a pie. También se propone la conexión entre las distintas localidades a través de un carril bici de bajo impacto que transcurrirá por la Vega. Pero no se trata de construir el típico carril rojo, ya que el proyecto aprovechará los senderos que ya existen para realizar en ellos una intervención blanda. Es un modelo que ya funciona con éxito en Cúllar Vega y que se pretende extender al resto de localidades, donde las bicicletas circulan por una plataforma de tierra compactada con un aglomerante que no pierde su estética de sendero y se integra a la perfección en el paisaje. Otra prioridad es la recuperación de caminos rurales de la Vega que están infrautilizados.

Según la delegada de Fomento y Vivienda, Mariela Fernández-Bermejo, el Plan de Transporte Metropolitano se ha ultimado con una participación "muy alta" de las instituciones y de la sociedad civil. En cuanto se produzca la aprobación inicial comenzará el procedimiento reglado de alegaciones, pero la delegada señala que, antes de llegar a este punto, han mantenido reuniones con todos los ayuntamientos afectados y con distintas asociaciones y colectivos. También pusieron en marcha una web abierta a través de la cual llegaron multitud de sugerencias de particulares. "Hay 55 municipios afectados por este plan y se realizaron seis reuniones sectoriales en las que, además de los Ayuntamientos, participaron colectivos de ciclistas, de personas con discapacidad o agrupaciones de mayores que hicieron aportaciones muy interesantes", defiende la delegada.