La Junta 'enfría' la ampliación del tranvía por el centro hasta 2020

El debate de la ampliación del tranvía por el centro de Granada tendrá que esperar para situarse de lleno en la hoja de ruta del Gobierno andaluz. La delegada de la Junta, Sandra García, emplazó ayer a los granadinos a "disfrutar del Metro" que ya se ha logrado poner en marcha y que está siendo un rotundo éxito.

Aunque se trata de una infraestructura que requeriría un amplio periodo de planificación, la delegada lamentó que estemos "en una tierra en la que hacemos algo y ya inmediatamente no disfrutamos de lo que tenemos y sacamos nuevas ideas". Aunque, a su juicio, esta actitud "no es mala", apostó por planificar a medio y a largo plazo y recordó que será en 2020 cuando se estudiarán las aportaciones de los ayuntamientos que deseen disfrutar de los tranvías.

En cuanto a la ciudad, y a pesar de que la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, puso este tema sobre la mesa la pasada semana, Sandra García aseguró que la Junta de Andalucía no tiene constancia formal de que el Ayuntamiento de Granada haya solicitado la ampliación del Metro por el casco histórico. Ciertamente, fue la edil del ramo quien abrió este debate en un momento en que la tensión en el Ayuntamiento a cuenta de la reordenación de las líneas de autobús urbanas era intensa: "Yo creo que esta ciudad tiene que ir pensando en otro modelo que dé más protagonismo al Metro o al tranvía urbano. Considero que ese es el futuro de la ciudad con el consiguiente aumento del área peatonal sobre todo en la zona centro. Esto sí que es un modelo a debatir: si vamos a apostar o no por los modelos tranviarios como están haciendo en otras ciudades europeas o vamos a seguir hablando de los autobuses y de si una parada está cerca o no... El debate real está en diseñar a medio o largo plazo el Metro, ampliarlo o no", afirmó la concejal.

La búsqueda de una ciudad más pacificada es un objetivo del Ayuntamiento. En esta línea, la capital anunció la pasada semana que va a restringir el tráfico dos domingos al mes en el centro para promover un modelo más sostenible y que los ciudadanos puedan disfrutar de esta experiencia y apuesten más por los transportes sostenibles. Será clave que estos cortes de tráfico sean para todos los vehículos. Será imposible concienciar de las ventajas de una ciudad sin humos si no pueden circular con sus vehículos privados por el centro mientras los turistas acceden al hotel por calles "restringidas".