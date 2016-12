La Junta reiniciará los trámites administrativos del proyecto

El proyecto del teleférico vuelve al punto de inicio. Y, como tal, el proceso administrativos se pone a cero. La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, confirmó ayer que la Junta de Andalucía volverá a iniciar los trámites del proyecto si así lo solicitan los promotores, realizando de nuevo la Declaración de Impacto Ambiental y pronunciándose sobre la viabilidad de la infraestructura diseñada para unir la capital y la Sierra.

Aunque la sentencia del Tribunal Supremo supone un varapalo para la Junta de Andalucía, en el sentido de que confirma que hubo "déficit" en el análisis de los informes y en la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental, también estima en parte el recurso de casación impuesto por el Gobierno andaluz contra la sentencia del TSJA, que directamente daba por positiva esa declaración. Así que, según García, la Junta ha recibido el fallo del Supremo "con satisfacción". "Vamos a iniciar todos los trámites y todos los informes sectoriales, pero el proceso no va a estar condicionado a ser favorable", apuntó la delegada del Gobierno, que indicó que en el momento en el que los promotores lo estimen oportuno la Junta volverá a ponerse a trabajar desde el principio "con todas las garantías jurídicas" y sin "ninguna predisposición de ningún tipo".

García prefirió no valorar el proyecto de la sociedad Teleférico Sierra Nevada, que fue rechazado por primera vez en 2007 por la Junta de Andalucía, decisión refrendada en el año 2008 por la Consejería de Obras Públicas y Transportes. "No vamos a valorar el proyecto hasta que no estemos en el momento", explicó la delegada del Gobierno. Una vez que la Junta reciba "todos los informes", tendrá "elementos de juicios válidos para hacer una valoración más completa y correcta del proyecto".