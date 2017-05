La Junta niega responsabilidades políticas por la sentencia del Nevada

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se dio a conocer el miércoles y que sorprendió con la condena a la Junta a indemnizar con 165,64 millones de euros al promotor del Centro Comercial Nevada Shopping, Tomás Olivo, por el tiempo de paralización de obras, generó ayer las reacciones esperadas por los distintos partidos políticos y protagonistas.

La parte afectada, la Junta de Andalucía, negó ayer responsabilidad política por la indemnización. La delegada del Gobierno en Granada, Sandra García, reconoció ayer la sorpresa con la que la Junta recibió la noticia y mostró su respeto "más absoluto" a la sentencia, ante la que la Administración ya estudia formalizar recurso en el Tribunal Supremo (TS), para lo que tienen un plazo máximo de 30 días. "No nos esperábamos una condena por el lucro cesante", apuntó García, que dijo que no existe "ninguna responsabilidad política" porque la Junta actuó siguiendo siempre las "directrices" de su gabinete jurídico.

El PP atribuye la indemnización a una "negligencia" de la Junta en el proceso judicial

La delegada dijo que la Junta discrepa "prácticamente todo" el contenido de la sentencia e interpretó que no se puede "achacar" al Gobierno andaluz el lucro cesante -esto es, las ganancias que dejó de obtener la mercantil como consecuencia de la paralización de las obras que retrasó su apertura al público- que sí contempla el alto tribunal para fijar la indemnización. "No entendemos que un proceso penal no se tenga en cuanta ante uno administrativo", concluyó la delegada del Gobierno. Y es que el proceso penal vinculado a este asunto tuvo una dilación que favoreció, a juicio de la Junta, que las obras estuvieran más tiempo paralizadas.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, se pronunció ayer también sobre la sentencia y confirmó que "analizarán con el máximo detenimiento" el texto para "ver si cabe algún recurso". Fiscal mostró su "máximo respeto" a la sentencia y afirmó que "no es lo que esperaban", por lo que estudian el recurso ya que, insiste, "desde el absoluto respeto a la justicia, obviamente no es nuestra posición".

Tras el conocimiento de la sentencia, el resto de partidos políticos también han hecho sus valoraciones sobre el impacto que supone. El PP de Granada calificó ayer de bochornosa la actuación de la Junta en el proceso judicial del Nevada y pidió que sea el PSOE el que pague los 165,64 millones fijados en la indemnización. Además, el PP exigió ayer la dimisión inmediata de la secretaria provincial del PSOE, Teresa Jiménez, por la "negligencia" de la Junta.

El secretario general de los populares granadinos, Pablo García, recordó que Jiménez era la delegada del Gobierno andaluz en la provincia cuando se inició el proceso judicial por el caso Nevada. "Dejadez, abandono y comodidad a la hora de afrontar el proceso. Nos parece absolutamente bochornoso", apuntó García, que exigió al PSOE que ofrezca explicaciones.

"¿Alguien se puede creer que a los servicios jurídicos de la Junta se les olvidara por motivos de agenda acudir a la vista? ¿Alguien se puede creer que no se presentara ni recurso ni protesta en la segunda instancia?, cuestionó García. "El PSOE está arruinando a Granada. Con el PSOE, Granada es la última en lo bueno y la primera en lo malo", dijo.

El portavoz del PP en Armilla, Antonio Ayllón, insinuó que la "dejadez, negligencia y comodidad" de la Junta podría ser "a propósito" al considerar que la falta de recursos sólo se puede explicar "si hay algún trasfondo de presunta intencionalidad".

La secretaria de organización del PSOE de Granada, Elvira Ramón, acusó al PP de ejercer una política "carroñera" sobre este asunto denunciando su política "sin escrúpulos" y acusando a los populares de "defender intereses privados como arma arrojadiza contra la administración autonómica". Ramón lamentó que el PP recurra a "declaraciones carroñeras y demagógicas que solo persiguen utilizar este asunto en su beneficio propio para sacar rédito político".

Desde Podemos Granada, Alberto Matarán consideró que las "negligencias" de la Junta evidencian la falta de interés del Gobierno andaluz por apoyar al pequeño comercio y consideró que se ha favorecido por inacción a grandes constructores. Además, pidió responsabilidades y explicaciones por la ausencia de un letrado de la Junta para defender los intereses de los andaluces.