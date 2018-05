La Junta tramita el cierre de doce ludotecas por falta de autorización

El Servicio Provincial de Inspección de la Delegación Territorial de Educación ha verificado la falta de autorización de doce ludotecas a lo largo de los últimos meses, por lo que la Administración ha requerido el "cese inmediato" de la "actividad educativa" que venían desarrollando estos centros "sin autorización". "En estos momentos -añade la Delegación territorial en respuesta dada a través del Portal de Transparencia- se están tramitando doce expedientes, todos ellos iniciados en 2017, correspondientes a establecimientos cuyo funcionamiento irregular ha sido verificado" por la Inspección. La misma Administración indica que ha puesto en conocimiento de los ayuntamientos donde están estos centros la situación. Son los consistorios los que tienen la competencia de autorizar, inspeccionar y controlar los establecimientos denominados ludotecas. Diferentes asociaciones que representan a las escuelas infantiles han denunciado durante años que algunos de estos centros no están homologados y suponen una competencia desleal en el sector.

La Administración autonómica recuerda que "las ludotecas son establecimientos de actividades recreativas" y que como tal se les aplica la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, lo que implica que la competencia sobre su control es municipal. Por ello son los ayuntamientos los que encargados de sancionar a aquellos establecimientos que actúen irregularmente. La Junta sí puede ejercer "de forma subsidiaria" las competencias de inspección "y, en su caso, sancionadora, en caso de inhibición municipal".

El de las ludotecas que actúan como escuelas infantiles no es un problema nuevo para el sector. En 2008, el entonces defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, criticó la "desprotección" de estos niños ante la "confusión competencial y la falta de coordinación y supervisión" de Junta y los ayuntamientos. Una década después, un decreto (el 149/2009) vino a poner orden, pero desde la Asociación de Escuelas Infantiles Aeiou se explica que sigue existiendo intrusismo y voluntad de acabar con él. Maribel Uncala, presidenta regional de Aeiou, señala que existe "muchísimo intrusismo" por parte de centros que "no tienen las instalaciones" que se les exige a las escuelas infantiles, "ni personal" con la titulación requerida. La Asociación, hace un año y medio, remitió a la Junta 72 casos de ludotecas y centros que ofrecen el servicio de escuela infantil sin serlo, ocho de ellas en Granada. "Hemos llevado el tema la mesa sectorial de Infantil", indicó Uncala. El colectivo también ha recurrido al Defensor del Pueblo y "se ha conseguido un protocolo de actuación" por parte de la Inspección para que puedan aflorarse esos casos y proceder a la sanción de las que actúen irregularmente. Sin embargo, desde Aeiou se añade que "todavía no se ha hecho uso de este protocolo" por falta de personal.