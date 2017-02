La Justicia evita que el 85% de los menores que delinquen lo sigan haciendo

El juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, ha considerado que la ley que se aplica al menor en España funciona: "Realmente estamos evitando que el 85% de los chavales que pasan por la justicia de menores acaben en la de adultos". Calatayud protagonizó ayer una nueva sesión del Foro ADEA bajo el lema 'Educar es el futuro'.

Emilio Calatayud afirmó que la Ley de Menores está funcionando muy bien. "El 80% de los chavales que nosotros juzgamos cometen delitos pero no son delincuentes. ¿Quién no ha cometido un delito en su vida? Lo que pasa es que no nos han pillado". A los jóvenes que cometen delitos, continuó, hay que darles "una de cal y otra de arena", ayudarles "a madurar" y "al final salen adelante, como todos". El juez valoró que hay "un diez por ciento" de los menores que son "carne de cañón" debido a "su entorno, sociedad, genética" y "otro 10%" que es "muy trabajable", depende "del momento, de la novia, de los profesionales y de que encuentren un trabajo". "Realmente estamos evitando que el 85% de los chavales que pasen por la justicia de menores acaben en la justicia de adultos. La ley funciona, y funciona muy bien, pero gracias a Dios tenemos gente que comete delitos pero que no son delincuentes", insisió.

Entre las "claves" para reducir los problemas de la educación, el juez de Menores de Granada enumeró la necesidad de devolver "el derecho de corrección" a padres, la "autoridad" a maestros y utilizar "el sentido común" a la hora de educar. "Tenemos que corregir, razonable y moderadamente a nuestros hijos. No soy partidario de un cachete, pero confundir en este país un cachete con un maltrato me parece una autentica barbaridad", recalcó.

Asimismo, incidió en devolver "la autoridad" a los profesores. "Los maestros no son colegas de sus alumnos son sus maestros, pero la clave para devolverles la autoridad está en que los padres crean en la autoridad del maestro y los políticos la reconozcan".