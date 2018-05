Lanjarón, dos siglos muy bien llevados

Hay aniversarios que no se pueden pasar por alto. Cumplir 200 años no está al alcance de cualquiera. Llegar, además, a los dos siglos con buena salud y brindando salud a los demás son motivos de sobra para celebrarlos como se merece. Es el objetivo de la marca Lanjarón, que se ha propuesto conmemorar los fastos de su creación como agua mineral natural en 1818 mandando el mensaje de que se encuentra en pleno crecimiento y que lo mejor está por llegar. Esta firma, adscrita a la multinacional francesa de Danone, está ya insertada en el 13,6% de los hogares españoles. Lo cual quiere decir que en el territorio nacional tienen un margen de mejora del 86% de usuarios que todavía no beben este agua. Los que sí beben y comen de estos manantiales son los 120 trabajadores de media que componen la plantilla de la planta de Lanjarón, sita en el pueblo con el mismo nombre que la marca. Amén de la serie de empleados indirectos que se crean a través del transporte y otros sectores logísticos por una compañía que sigue apegada a sus raíces, concretamente a la de los manantiales que nacen en Sierra Nevada y que el año pasado sirvieron para vender 300 millones de litros de la marca de bebidas no alcohólicas que más ha crecido durante el año 2017.

Este crecimiento del 10% en la facturación se ha conseguido gracias a su consolidación como principal empresa de agua en el mercado andaluz y su fortaleza en regiones como Valencia, Baleares e, incluso, Madrid. Además, de por su expansión de ventas en el canal de la hostelería debido al cuidado de productos como las ediciones especiales en vidrio. "Lanjarón es uno de los motores para el crecimiento de nuestra división, alcanzando ya el 30% de las ventas", señaló ayer François Xavier, director general de Aguas Danone, que visitó la planta de embotellamiento granadino con motivo de los actos del 200 aniversario y, de camino, para celebrar que la fábrica cumple también "más de un año sin accidentes laborales". Un compromiso que, según Lacroix, se consigue a base de mucha presión añadida, "siendo conscientes de la herencia y el futuro de un producto excepcional, apreciado por su calidad y características únicas y con un fuerte arraigo de su imagen de marca en Andalucía y cada vez más a nivel nacional". El máximo responsable de Aguas Danone comparó además la singularidad de Lanjarón por su apego al entorno con la de su 'hermana' francesa Evian, una de las marcas más famosas de agua en el mundo.

"Salud y sostenibilidad" son las dos señas de identidad corporativas que remarcó el director de Aguas Danone de la firma que representa, cuyo gran caballo de batalla es introducir los productos no saludables para restarle mercado a las bebidas carbonatadas. Pero además de la cuota de responsabilidad social de apostar por productos buenos para la salud, Lacroix también puso en valor la apuesta por el medio ambiente de Lanjarón. Entre las propuestas sostenibles de Lanjarón están su salto del PVC al PET en los materiales de sus botellas, que actualmente se encuentra ya en su última fase. De hecho, la compañía ya tiene una botella roja con 50% de PET reciclado y 100% reciclable y en junio lanzará una nueva botella ya fabricada con un 100% r-PET y 100% reciclable. Es decir, el envase cien por cien sostenible. Asimismo, la empresa forma parte de distintas iniciativas enfocadas a contribuir a la economía circular como el proyecto de costas limpias para que los residuos no contaminen el mar y su dedicación para disminuir el impacto en la huella de carbono a través de la responsabilidad 'triple cero': cero exclusión, cero carbono, cero pobreza.

Por su parte, el director de marketing de Aguas Danone, Guillaume Millet, detalló la estrategia de Lanjarón como "pieza clave" para el crecimiento del negocio de aguas minerales, siendo una marca con más peso ya que las bebidas carbonatadas en la transición hacia productos saludables. Millet destacó campañas como la serie 'Lanjarón Kids' con botellas especiales para el público infantil, en "una apuesta porque cada niño que coja agua mejore su salud". Asimismo, recordó que la compañía ha mejorado su visibilidad nacional con su vuelta de campañas comerciales televisivas. Siempre sin olvidar su aporte local y al mercado de Andalucía, donde hacen productos especiales para las ferias de Sevilla y Málaga y, por supuesto, en el Corpus de Granada, o su propio impacto sobre Lanjarón, la Alpujarra y el entorno de Sierra Nevada y su parque natural.

El claro ejemplo del arraigo de Lanjarón se puede ver en la figura de José García, director de la planta de embotellamiento que da trabajo a unos 120 trabajadores, a más del 15% de la población del municipio 'cañonero' y que manifestó su "honor" por formar parte de una empresa que ha sido un "motor para su entorno". La plantilla de la marca está compuesta en su 95% por habitantes de Lanjarón y ya son varias las generaciones ligadas a la estructura de la empresa, que en sus puestos de mando directos e intermedios cuenta con un gran número de mujeres. Trabajadores que contribuyen al día a día de un símbolo más de la provincia de Granada y que se unirán a todos las personas que han pasado por Aguas de Lanjarón en el gran homenaje que se celebrará el próximo 9 de junio en el pueblo con motivo de unos 200 años... muy bien llevados.