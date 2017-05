Laura García-Lorca: "Estamos muy cerca de que el legado llegue ya a Granada"

Tras llegar a un acuerdo con La Caixa en torno a 4 millones de euros de un crédito impagado, la Fundación tiene la única reclamación de la Junta de Andalucía por valor de 2,7 millones de euros, un expediente de reintegro que se planteó en 2015 y que todavía está en plazo de alegaciones según la institución autonómica. En todo caso, al tratarse de subvenciones finalistas, sólo podrían justificarse con facturas que tengan relación con la construcción del edificio. En paralelo, el expediente de reintegro de 1,7 millones de euros del Estado está dirigido al propio Consorcio del Centro Lorca y no a la Fundación del poeta.

Laura García-Lorca apunta que "el legado no puede aparecer de un día para otro", por lo que habla de la posibilidad de que en el corto plazo se pueda hacer una comunicación conjunta de las instituciones y la Fundación anunciando la llegada definitiva de documentos como el manuscrito original de Poeta en Nueva York .

Sin contactos con la Comunidad de Madrid para el traslado de los fondos

La Comunidad de Madrid inició en abril de 2016 los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el legado de Federico García Lorca que actualmente permanece custodiado en la Residencia de Estudiantes. Aunque el expediente no se ha resuelto aún, la simple incoación del expediente ya comportaba que el legado no podía venderse, dividirse ni salir de España. En este sentido, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid confirmó ayer a este periódico que el Consorcio del Centro Lorca no se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid de cara al posible traslado de los documentos de cara a su exhibición en Granada el próximo 5 de junio. A la espera de que se llegue a un acuerdo definitivo, los grupos municipales de IU y PP reclaman que se inicie cuanto antes un procedimiento legal contra la Fundación Lorca antes de que puedan prescribir las responsabilidades de la institución, al margen de las negociaciones que en la actualidad se llevan a cabo para celebrar el 119 cumpleaños del poeta con el legado.