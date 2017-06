Más de 30 años de socialista. Veía a su padre leer Triunfo y La Codorniz y le entró la vena política. Nació en Lanjarón hace 53 años. Es más exigente con el agua que con el vino porque le gusta la transparencia. Profesora de Lengua y Literatura que se pirra por la novela negra. Ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en la política andaluza y granadina. Fue concejala y secretaria general del PSOE en Lanjarón, delegada de Educación antes de ser consejera, directora del Instituto Andaluz de la Mujer y delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía. Desde 2010 está al frente de la secretaria general del PSOE en Granada, responsabilidad que combina con su actividad como parlamentaria. 'Guasapea' a menudo con Susana Díaz, de la que dice que defiende el modelo de partido en el que cree. Con respecto a la polémica suscitada por los rezos mahometanos en la plaza del Triunfo, dice que los espacios públicos no entienden de confesionalidades. También asegura no tener asignaturas pendientes en la vida. Ante ustedes, una mujer satisfecha consigo misma que se llama Teresa Jiménez.

-Hola Teresa, ¿cómo estás?

-Encantada de hablar contigo

-Hace tiempo que no nos vemos.

-Yo también te echaba de menos.

-Ayer alguien me dijo que eres una fans de la novela negra. ¿Es verdad?

-Sí, leo mucha novela negra, pero veo la vida en colores.

-¿Cómo ha ido el congreso del PSOE?

-Bien. La elección previa del secretario general nos ha permitido avanzar en propuestas que van a servir para que el PSOE recupere la confianza de la gente y protagonicemos un nuevo cambio que devuelva esperanza y los derechos que Rajoy nos ha arrebatado en estos seis años.

-¿Hablas a menudo con Susana Díaz?

-Claro que sí, y `guasapeo´ con ella con frecuencia.

-¿Cómo está ella después de ver truncada su aspiración de presidir el partido?

-Centrada en su compromiso con Andalucía y sin dejar de defender el modelo de partido en el que cree. Como ella dice, currando para que esta nueva etapa sea un éxito para el PSOE y especialmente para la gente.

-¿Se repondrá de este palo?

-Hay que luchar por lo que uno cree. Como dice el profesor Lupin en la última película de Harry Potter: "es la calidad de las convicciones (…) lo que determina el éxito".

-Tú apostate por ella. ¿Esta vez te ha fallado el instinto?

-La conozco, compartimos mucho juntas y puedo dar fe de su valía, de su capacidad de trabajo y de su compromiso con el PSOE.

-Alguien muy cercano a ti me dijo que no vas a repetir como secretaria provincial del partido.

-Pues entonces es más cercano a ti que a mí, porque conmigo no ha hablado.

-¿Pero vas a continuar?

-Esa es una decisión que todavía no he tomado.

-¿Cuántos años llevas en política?

-Casi desde que tengo uso de razón, desde que de pequeña ojeaba con mi padre revistas como Triunfo y LaCordorniz.

-¿Has llegado a dónde has querido o te falta algún escalón?

-He disfrutado y disfruto cada una de las oportunidades que me ha ofrecido la vida. No tengo asignaturas pendientes.

-Hay una sensación de cabreo de los granadinos ante la Junta por su desapego con esta tierra.

-La crisis ha agravado la sensación de desapego, falta de atención y descontento hacia todas las instituciones.

-Tienes un hijo... ¿Te importaría que se dedicara a la política?

-Tiene libertad absoluta pero parece que la política no es su vocación ni su camino.

-¿Y si te sale de Podemos o del PP?

-¡Pues tendremos las reuniones familiares moviditas y muy entretenidas!

-¿Vas mucho por tu pueblo?

-Menos de lo que me gustaría y siempre que puedo.

-Cuando vas a un restaurante y quieres agua mineral… ¿pides que sean Lanjarón?

-¿Acaso hay otra? Soy más exigente con el agua que con el vino.

-¿Qué le falta a Granada para que funcione mejor?

-Innovación e inversiones y sobre todo más empleo. También autoestima, que creamos con firmeza en nuestras fortalezas.

-¿Y qué le sobra?

-Lo dijo Lorca: "hay un vacío de cosa definitivamente acabada… está llena de iniciativa pero falta de acción".

-¿Qué opinas de la polémica de los rezos del Ramadán en la plaza del Triunfo?

-Los espacios públicos son de todos, no entienden de confesionalidades. Granada debe caracterizarse por la convivencia y el sentido común y no por polémicas artificiales y estériles.

-¿Te gusta cocinar?

-Apenas; lo estrictamente necesario.

-¿Con qué plato sorprendes a tus invitados?

-Con las croquetas riquísimas que hace mi madre.

-¿A dónde sueles ir cuando quieres relajarte?

-A disfrutar de las aguas de Cádiz o de las de Lanjarón.

-¿Cuántas veces participas en aplausos colectivos que crees innecesarios?

-Las justas y necesarias.

-¿Cuándo has aplaudido con más ganas?

-La última vez fue hace unos días en la entrega del Premio Lorca, descubriendo y escuchando a Ida Vitale.

-¿Cómo te gustaría que se titulara esta entrevista?

-Esta decisión te la dejo a ti que eres periodista.

-Me ha gustado mucho eso de que lees novela negra pero ves la vida en colores.

-Pues adelante.

-¿Y qué te gustaría que dijera de ti en la entradilla?

-Cualquier cosa positiva de las que piensas de mí.