Llamada a las fuerzas de seguridad para proteger a los vecinos de la zona Norte

"Norte no es muerte, es luz y brilla". Con estas palabras la concejal de Derechos Sociales en el Ayuntamiento de Granada, Jemi Sánchez, definía ayer la visión del equipo de gobierno de la difícil situación por la que está atravesando estos días la zona Norte de Granada. El tiroteo ocurrido el pasado jueves en la calle Fray Juan Sánchez Cotán, que terminó con un joven de 22 años muerto, ha sumido en la preocupación al equipo de gobierno. "Estamos muy preocupados, pero quienes conocemos el distrito sabemos que la zona Norte no es muerte", apuntó Sánchez. Pero los tres asesinatos que se han registrado en algo más de dos meses no ayudan a devolver la tranquilidad al barrio por eso, la concejal de Derechos Sociales cree que ahora es fundamental reclamar la máxima disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "para proteger a los vecinos y también a los profesionales que están trabajando en el distrito".

"Lo que pedimos es protección para ellos, para los vecinos que están sufriendo todas estas circunstancias desagradables y desafortunadas", relató la responsable de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada. En la misma línea se pronunció ayer el alcalde de Granada, Paco Cuenca, quien quiso dar el pésame a la familia del fallecido para acto seguido corroborar la preocupación que sacude estos días al equipo de gobierno. "Esa preocupación requiere que se actúe, así que hoy mismo [por ayer] hemos trasladado la necesidad de convocar una junta de seguridad lo antes posible", apuntó Cuenca.

Un ajuste de cuentas por el negocio de la marihuana habría sido el motivo de la reyerta

De esta forma adelantó que se ha puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno que es la institución responsable de la seguridad ciudadana, para que se establezcan las medidas y las acciones en seguridad que deban establecerse "en un espacio que genera preocupación para esta ciudad".

En esta línea, tanto vecinos del distrito como el Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, han denunciado que todo es fruto de "la dejadez institucional". Desde hace años, esta zona se encuentra muy perjudicada por el negocio de la droga, en concreto, de la marihuana, y precisamente éste podría ser el móvil del último tiroteo que, como ya publicó Granada Hoy ayer, se habría originado por un ajuste de cuentas.

Al parecer, la disputa habría tenido lugar entre dos clanes, uno de etnia gitana y otro de nacionalidad marroquí, que controlan el negocio de la marihuana en el barrio de La Paz.

Todo apunta a que la reyerta, que se desencadenó en torno a las 12:00 horas, se habría iniciado cuando un grupo de personas pertenecientes al clan de etnia gitana, asaltaron a dos hermanos marroquíes, de 22 y 24 años, mientras andaban por la calle. Fue entonces cuando uno de los primeros abrió fuego contra los jóvenes magrebíes, hiriéndoles de gravedad. Uno de ellos -el de 22 años que falleció minutos más tarde antes de ser atendido por los servicios sanitarios- se refugió en una corrala formada por varios edificios del barrio, mientras que su hermano -que al cierre de esta edición continuaba entubado en la UCI del hospital del PTS en estado muy crítico- huyó hasta un portal de una calle transversal, con un disparo en la cara. Además, también resultó herida otra persona durante el altercado. Se trata de un hombre de 45 años, que se encuentra en planta en el hospital del PTS por un disparo en la pierna, del que se sospecha que pueda ser el homicida.

Este tiroteo acaparó ayer todo el protagonismo de los medios a nivel nacional, sobre todo tras la difusión de la grabación de una periodista del programa de Ana Rosa de Tele 5, que fue de las primeras en llegar a la escena del crimen ya que se encontraba en la zona, investigando sobre el negocio de la marihuana.

En las imágenes se puede comprobar cómo un hombre, de todos los que se acercaron hasta la corrala, aprovecha el revuelo para tapar un arma de fuego que hay junto al cadáver del joven con lo que se presupone que es la gorra del fallecido. Posteriormente, cuando llegan los agentes de policía, este individuo se acerca a una mujer que parece muy alterada, le dice algo al oído y la acompaña para irse. Pero cuando pasan junto a la gorra que tapa el arma, la mujer se agacha, coge ambas cosas sin que nadie se dé cuenta, y abandonan el lugar.

Gracias a la grabación, la Policía Nacional ha conseguido la imagen de esta mujer. Los agentes han iniciado una investigación para conocer la identidad de esta persona, exigirle la entrega del arma y averiguar los motivos que la llevaron a ocultar esta prueba.

Ayer, el barrio trataba de volver a la normalidad, pero la tensión en el ambiente era palpable. La reyerta era la comidilla en la zona, donde circulan varias hipótesis sobre lo ocurrido. Habrá que esperar hasta que se levante el secreto de sumario para conocer realmente qué fue lo que motivó el que ha sido el tercer tiroteo en menos de cuatro meses en la zona.