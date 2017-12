Llamamiento a la ciudadanía para evitar los accidentes con petardos

El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, pidió ayer prudencia y responsabilidad en el uso y venta de material pirotécnico en las fechas navideñas e instó a que se desarrollen inspecciones y se apliquen sanciones en aquellos establecimientos que no cumplan con la normativa vigente. Ante el aumento de quejas por los ruidos, molestias, peligros, daños a personas y animales, o suciedad que generan el uso de petardos, cohetes y bengalas, el Defensor del Ciudadano hizo llamamiento al uso correcto de estos productos con el fin de "evitar accidentes, situaciones de peligro y molestias a los demás".

En un comunicado, Manuel Martín recordó que "el uso de material pirotécnico debe manipularse con precaución, lejos de zonas transitadas" y que "los espacios cerrados, como viviendas, locales o establecimientos públicos, no son lugares adecuados para el uso de estos materiales".

Además, "no está permitido provocar ruidos que perturben el descanso de los vecinos". Partiendo de la base también de que "los petardos, cohetes y demás material pirotécnico no son artículos de juguete", Martín hizo hincapié en la necesidad de responsabilidad de los padres y adultos ante el peligro que "conlleva que sean utilizados por menores de edad". Los menores de 12 años no pueden manipular ningún tipo de material pirotécnico, y para garantizar la calidad y seguridad de los productos, es necesario que dicho material se compre en lugares legalmente autorizados.

Los establecimientos autorizados tienen el deber de cumplir con la legislación vigente en materia de edad, clasificación y elección de materiales, agregó el Defensor del Ciudadano, quien, ante la llegada de las fiestas de Fin de Año y Reyes Magos, instó a las administraciones a realizar inspeccione para detectar aquellos establecimientos que venden artículos de pirotecnia a menores, por debajo de las edades establecidas en la normativa que los regula "en función de su peligrosidad".

En el mismo día el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta, hizo algunas recomendaciones y pautas para garantizar la seguridad de todos aquellos que participan de macrofiestas y cotillones durante la celebración de Fin de Año. Una de ellas recuerda que es recomendable seguir las indicaciones generales de seguridad de los recintos privados tales como no fumar y no introducir bengalas ni ningún otro tipo de material pirotécnico que pueda provocar incendios.