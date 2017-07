Llevar la causa de Juana Rivas a la vía penal, un nuevo "despropósito judicial"

Maracena amaneció ayer un día más con el corazón en un puño. Con ganas de volver a ver a Juana Rivas paseando por las calles con sus dos hijos. Sin embargo, por el momento nada se sabe sobre su paradero de esta mujer que se marchó el pasado martes. Así lo afirma su asesora, Paqui Granados, que ayer convocó una rueda de prensa en el Centro de la Mujer de la localidad para dar cuenta de las últimas novedades de un embrollo judicial cada vez se complica cada día más. Con un tono serio, Granados se mostró abrumada por la gran cantidad de información que circula estos días por todos los medios de comunicación y que, sin embargo, ni siquiera ha llegado de manera formal a la hasta ahora letrada de Juana Rivas, María Castillo.

No obstante, Granados sí conocía que la mujer ha sido citada por el Juzgado número 2 de Granada, -el que lleva los casos Serrallo y Nazarí-, en calidad de "investigada". Una noticia que han acogido con absoluta decepción. "Desde que se inició el camino se han dado un cúmulo de despropósitos que se están acumulando a esta causa", explicó la asesora descontenta con la decisión de la jueza de dar cuenta al decanato de las actuaciones que a su vez dio traslado al juzgado de Instrucción número 2 lo que provocó que éste incoara diligencias previas y citara a dos las partes. O lo que es lo mismo, abriera la vía penal de este proceso. La que siempre se quiso evitar. "El Juzgado de Primera Instancia ya pasó a un auto de ejecución a una providencia de ejecución inmediata sin que a fecha de 29 de julio los autos físicamente estén en su juzgado. El órgano ejecutante no cuenta físicamente con ellos", criticó la asesora que consideró que se ha trabajado con excesiva "premura" para solicitar la ejecución de esta providencia que comprendía la entrega de los menores el pasado miércoles en el punto de encuentro familiar a las 16:30 y que Juana Rivas incumplió desapareciendo desesperada junto a sus dos pequeños. Ante esta situación, y como ya ha avanzado en los últimos días Granados, tanto la letrada como ella siguen confiando en que el Tribunal Constitucional ponga cordura. "Nosotras tenemos toda nuestra confianza en el Constitucional que es el órgano encargado de resolver tal vulneración de derechos mediante un recurso de amparo".

Por otra parte, detalló cómo en el momento en que el caso entra en la vía penal, Juana Rivas requerirá otra representante legal para que, entre otras cosas, el Juzgado pueda notificarle su citación prevista el 8 de agosto. "La notificación no puede hacerse a través de una letrada que no la representa en este procedimiento", detalló Granados, que explicó que Castillo no está capacitada para esta nueva vía aunque continúa con el procedimiento para proteger a la madre y a los hijos. "La letrada presentó un escrito para seguir incidiendo en la necesidad de que se suspenda la ejecución de la providencia de entregar a los niños en base a dos argumentos: la no firmeza de la resolución y los documentos que avalan el daño irreparable que ocasionaría a estos menores de ser ejecutada", matizó.

Respecto a las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el apoyo de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la asesora destacó que "han asumido su responsabilidad". "Hay gestos que marcan una hoja de ruta y yo espero que sea sólida a partir de este momento", dijo Granados convencida de que estamos en un momento histórico marcado por el pacto contra la violencia de género que debe incorporar estas situaciones para que nunca más se repitan.

La Junta anunció que brindaría a Juana recursos legales y se ofreció a personarse. Para ello, debe mostrar su consentimiento y por el momento se desconoce su paradero. "No mantengo ningún contacto con ella desde el martes. Pero, conociéndola como la conozco, puedo garantizar que tanto ella como sus hijos están bien. Tengo la absoluta tranquilidad de que están protegidos".

Mientras tanto en el pueblo no se habla de otra cosa. Maracena está lleno de carteles donde se puede leer Juana está en mi casa. Los propietarios de una tienda de golosinas -conocidos como 'los argentinos'- confiaban ayer en que regrese pronto: "Les compraba aquí cosas a los niños. Esperamos que vuelva y que esta situación se resuelva cuanto antes".