¿Lluvia? Sí, pero de caramelos

La inocencia de creer en lo imaginario. La ilusión de confiar en que aquellos que desfilan en grandes carrozas llenas de música, luces y colores, a la mañana siguiente habrán dejado huella de su paso por casa en forma de regalo. La alegría de ver cómo saludan y lanzan toneladas -catorce, ni más ni menos- de caramelos por la ciudad. Porque todo esto es un claro ejemplo de que la magia existe y no entiende de colores, de razas, ni de género, solo hay que verlo con los ojos de un niño, y ayer se demostró por las calles de Granada.

Ni el aviso de la bajada de temperaturas, ni el mal tiempo que se preveía para la tarde de ayer, impidieron que los más pequeños -y no tan pequeños- disfrutasen de la Cabalgata de Reyes. Y llovió, sí, pero fue la lluvia más dulce que uno pueda imaginar: una lluvia de caramelos.

El mal tiempo no hizo acto de presencia y respetó una Cabalgata llena de ilusión

Aún quedaba media hora para que la comitiva echase a andar, cuando los primeros en llegar, que ya comenzaban a agolparse a ambos lados de la calle Gran Capitán y San Juan de Dios, aguardaban impacientes y con la mirada puesta en el cielo la salida de Sus Majestades los Reyes de Oriente. "Parece que al final no va a llover", murmuraban muchos, "y nosotros con el paraguas", replicaban otros, pero al final el paraguas fue muy usado, aunque no para evitar mojarse, sino para atrapar el mayor número de caramelos posible.

Con los nervios y la emoción a flor de piel, a las 17:30 horas comenzó el tan esperado desfile en el que el brillo de Melchor, Gaspar y Baltasar fue eclipsado en esta ocasión, al menos en cierto modo, por algo que deslumbró igual o más que ellos. Y no, no se trató del destello de la Estrella de Oriente, que esta vez se perdió en el cielo y no acompañó a Sus Majestades, sino que fue el protagonismo de las tres Reinas Magas.

Montadas en sus propias carrozas, la cantaora Marina Heredia, reina de Melchor; la soprano Mariola Cantarero, reina de Gaspar; y la cantante y compositora Diana Navarro, reina en el cortejo de Baltasar; fueron las grandes protagonistas de una comitiva que estuvo formada por un total de 21 carrozas.

La música, el ambiente de fiesta y sobre todo los caramelos, 'bañaron' a los miles de granadinos que como cada año se dieron cita en el centro de la capital para ver el tradicional desfile del 5 de enero. Este año el grupo de animación 'Granada Activa' fue el encargado de abrir la comitiva, tras el que apareció la primera de las carrozas del cortejo.

La única estrella que acompañó a la cabalgata fue el estandarte de la Hermandad de la Estrella, que uniformados con trajes de beduinos, encabezaban el renovado cortejo del Rey Melchor, que estrenó vestuario para la ocasión.

Una de las grandes destacadas de la tarde fue la carroza de Kin Churro -perteneciente al cortejo de Gaspar, que estuvo encabezado por la Banda de la Agrupación Virgen de las Angustias-, que provocó en más de uno de los asistentes ganas de merendar esta tradicional degustación que, junto al roscón, habrá sido la opción de muchos para el desayuno de hoy.

El cortejo de Baltasar fue el que contó con más componentes de tropa -24, frente a los 22 de Melchor y Gaspar-, que acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores 'Jesús Despojado', contaba con cuerpo de baile en el que las acrobacias y los saltos imposibles tuvieron gran expectación.

Con ritmo, alegría y color, la Cabalgata, tras pasar por Gran Vía, Reyes Católicos, bajar por Acera del Casino y subir por Carrera de la Virgen y Ganivet, llegó a la Plaza del Carmen, nada más cumplirse las ocho de la tarde.

De forma progresiva, los Reyes fueron apareciendo por la plaza donde como ya es tradicional, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, los recibió, para después acompañarlos hasta el balcón consistorial donde fueron presentados por el Duende Fermín 'Duende del Albaicín'.

Y bajo los destellos de colores pintados con pólvora en el cielo al son de las notas de la Banda Municipal de Música, Sus Majestades Reyes y Reinas de Oriente se asomaron al balcón del Ayuntamiento, para dar por terminada esa procesión de ilusión en la que mientras los más pequeños soñaban con la sorpresa que hoy abren con emoción, los más grandes nos emocionábamos al revivir aquellos felices momentos de nuestra infancia. Porque al fin y al cabo, eso precisamente es la magia.