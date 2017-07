Luis de Haro exige que Vamos Granada "se deje de faroleo"

El concejal en el Ayuntamiento de Granada, Luis de Haro, lamentó el domingo que Vamos, Granada, por la cual consiguió acta de edil en las elecciones municipales de 2015, "usurpe" el nombre de Podemos, y pidió que desde la formación "se dejen de tanto faroleo". Estas declaraciones se producen después de que desde Podemos Granada se difundiera el sábado un comunicado manifestando el apoyo del partido morado "a las decisiones que ha adoptado la candidatura Vamos Granada, por mayoría absoluta a través de su Mesa de Coordinación", y pidiese al concejal y diputado provincial que deje de seguir "haciendo daño al proyecto del cambio en Granada".

Luis de Haro explicó el domingo que "no le consta" la ruptura de relaciones con Vamos Granada "pues no aparece registrado en el orden del día del Consistorio ni he recibido notificación". Una vez reciba aviso, el concejal apuntó que dará un tiempo prudencial para que Vamos Granada rectifique y en caso de no producirse anunció que "presentará una querella".

El Partido Popular de Granada, por su parte, exigió ayer a Luis de Haro que deje de "burlarse" de los granadinos con sus "vaivenes políticos", y que si "no es capaz de dignificar la confianza que los ciudadanos depositaron en él en las pasadas elecciones municipales", abandone la vida pública y deje su acta "para que otro compañero tome el relego y venga a trabajar por Granada, y no por sus intereses personales".

La vicesecretaria general del PP de Granada, Eva Martín, criticó "que un partido que dice venir a regenerar la vida política sea noticia por hechos tan deleznables como las dudas sobre la falta de compañerismo o el intento de usurpar el puesto de un compañero a escondidas".